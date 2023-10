Yuri Castro señala que defensa de Vladimir Cerrón deberá evaluar si se entrega o no para cumplir sentencia

Yuri Castro, secretario de Organización-Lima de Perú Libre, señaló este martes que la defensa de Vladimir Cerrón, deberá evaluar las condiciones para definir si es que el exgobernador de Junín se entrega a la justicia para cumplir la sentencia de 3 años y medio de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

En declaraciones a Nunca es tarde de RPP Noticias, Castro evitó indicar si es que Perú Libre le recomendaba a Cerrón entregarse y aseguró que eso era una decisión “personalísima”. Asimismo, indicó que dicha decisión tendrá un impacto político.

“Es una decisión bastante complicada, más que nada en una situación en la cual él y sus abogados tendrán que evaluar las condiciones a las cuales ellos consideran si es oportuno o no”, indicó.

“Es una decisión personalísima. Tiene no solamente que ver con el ámbito jurídico, sino con el político. Una decisión política de entregarse o en la forma como lo piense hacer tiene sus impactos y repercusiones políticas también en todos los casos”, añadió.

Sobre posibilidad de asilo político

Asimismo, sostuvo que esta orden de detención es arbitraria que “no está ajustada al derecho”, aunque no precisó por qué. Dijo también que previamente Cerrón ya ha afrontado un proceso con vicios, el cual tuvo que regresar a foja cero.

“Nosotros consideramos que las decisiones, por lo menos en las cortes de Junín son bastante complicadas. Ya hemos tenido, en el caso del doctor Vladimir, una sentencia que ha tenido muchos vicios, tanto así que la han regresado a primera instancia”, señaló.

Al ser consultado respecto a una eventual búsqueda de asilo por parte de Cerrón, dijo que no tienen información al respecto, pero que cualquier persona que crea que sus derechos no están garantizados puede tomar esa decisión y que no sería la primera ni la última vez que suceda en el país.

Setencia y trámite de alerta roja

El pasado 6 de octubre, la sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín dictó 3 años y 6 meses de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka, así como una reparación civil por 800 000 soles y la inhabilitación por el mismo tiempo que la condena.

Actualmente el líder de Perú Libre está no habido y la Policía Internacional (Interpol) emitió este martes una alerta azul en 194 países para dar con su ubicación y capturarlo. Asimismo, el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Óscar Arriola, informó que se viene tramitando la alerta roja.