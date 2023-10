Waldemar Cerrón sobre ausencia de su hermano tras sentencia: "Tiene derecho a salvaguardar su integridad"

Judiciales Waldemar Cerrón acusó una "persecución política" contra el fundador de Perú Libre

El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la situación legal de su hermano Vladimir Cerrón, líder fundador de Perú Libre, que se encuentra no habido luego de que el Poder Judicial dictara 3 años y 6 meses de prisión efectiva en su contra.

Al respecto, el parlamentario indicó que su hermano está "diseñando su estrategia de defensa" y que "en breve tiempo" dará "noticias al respecto".

"Tiene derecho a salvaguardar su integridad física, política, mental. También la ley faculta que uno puede tener sus reparos frente a una sentencia", dijo respecto a su ausencia.

Asimismo, criticó que se haya emitido la alerta azul para la ubicación y captura del líder perulibrista por parte de la Interpol.

"Sí pues, para algunos la justicia corre, vuela. A mi papá lo han asesinado hace 30 años y no hay ninguna alerta azul, ni verde por los asesinos que han sido denunciados (…) ¿Ve cómo es para una persona pública, que es política, reconocida incluso por los opositores?", cuestionó.

"Podía ser una sentencia que no lo prive de la libertad"

Por otro lado, Waldemar Cerrón consideró que el juicio contra su hermano se ha "politizado" y que no era necesario pedir prisión efectiva en su contra. Además, indicó que los jueces que vieron el caso tendrán que responder ante la justicia.

"No ha habido un tema de que el Estado haya sido perjudicado económicamente en ningún momento. Otro, que ya se había prescrito la pena (…) El Consejo Regional aprobó ese proyecto para el aeródromo. Son varias causales que nos indican que no tenemos la seguridad en ese sentido", comentó.

"Tranquilamente, puede ser una sentencia que no le prive de la libertad, son menos de 4 años, y claramente se ve un abuso por algo que no existe, por un tema por el que tendrán que responder ante la justicia más adelante seguro Carhuancho, Lagones y Chipana que han llevado este caso. Tendrán que explicar a la opinión pública, porque no hallamos una razón para que se haya dado la sentencia de esta manera", agregó.

Además, consideró que con la sentencia contra Vladimir Cerrón se estaba "golpeando la democracia" nuevamente. Como se sabe, el líder de Perú Libre también fue sentenciado a más de 4 años de prisión efectiva en 2019, cuando era gobernador regional de Junín.

"La primera vez dijeron que había negociación incompatible (…) y se dejó sin gobernador. (Esto) golpea la democracia, al estado de derecho y a los peruanos. Con esa sentencia de negociación incompatible -que ha vuelto a fojas cero nuevamente para que se estudie- se dejó sin un gobernador regional legítimamente elegido a la región Junín (…) ¿Quién le devuelve los años de democracia perdida a la región Junín? Ahora va a pasar lo mismo, van a pedir que vuelva a fojas cero", expresó.

"También tengo indicios objetivos (de politización del caso). Si no ha habido ni un sol que ha gastado el Estado, ¿de qué colusión estamos hablando? ¿A dónde estamos llegando en el Perú?", puntualizó.