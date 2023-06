Zoraida Ávalos denuncia que entorno de Patricia Benavides ofreció a congresistas archivar casos a cambio de votos

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos señaló este miércoles que el entorno de la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, hizo campaña en el Pleno del Parlamento para que se vote a favor de su inhabilitación.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, Ávalos indicó que la fiscal de la Nación permitió que su personal de confianza ofreció archivar casos, a cambio de que se vote para inhabilitarla. Cuestionó, en esa línea, si es que esa es la función de los trabajadores del Ministerio Público.

"No se explica, que no solamente no me haya defendido, sino que la doctora Patricia Benavides haya permitido que su personal de confianza, sus asesores, sus coordinadores parlamentarios hayan estado haciendo campaña en contra mía. Han ido a conversar con congresistas ofreciendo archivar casos a cambio de que voten en mi contra”, indicó.

Ávalos manifestó también que representaba un obstáculo para la titular del Ministerio Público ante la Junta de Fiscales Supremos, por lo que ello sería uno de los motivos de su inhabilitación. Añadió, en esa línea, que ha realizado diversas denuncias contra exlegisladores, de las cuales la mayoría resultó archivada.

Denuncia "lobby" de Emma Benavides

Asimismo, Ávalos indicó que tuvo información respecto de que Emma Benavides, hermana de la actual titular del Ministerio Público, también estaba realizando un “lobby” en su contra. Esto debido a que derivó a la fiscal Bersabeth Revilla un informe en su contra por presuntamente cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

"Yo creo que el tema acá es que la hermana de la doctora Patricia Benavides, no perdona que cuando llegó el expediente, yo lo paso al despacho de la doctora Bersabeth Revilla, pero no porque se me ocurre a mí, sino porque 14 días antes había salido una modificatoria al artículo 454 del Código Procesal Penal que establecía que ya el fiscal de la Nación no era quien autorizaba el ejercicio de la acción penal en temas de organización criminal, sino la fiscalía especializada. Me llegaron trascendidos de que la hermana también estaba haciendo lobby en contra mía”, indicó.