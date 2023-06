Zoraida Ávalos: "Hay congresistas que ni siquiera saben por qué me están llevando a una acusación constitucional"

Judiciales "Cae de maduro quién estaría queriendo mi destitución. Acuérdese que hay una lista en caso quede una vacante", señaló Ávalos

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos se refirió al informe final de la acusación constitucional que se debatirá y votará hoy en el Congreso de la República y precisó que envió ayudas memorias a todos los parlamentarios porque hay algunos que no saben de qué trata su caso.

"Yo estoy haciendo uso de mi derecho a la defensa, yo no estoy haciendo prebenda (...). No sé si hayan tomado mi nombre. Yo no niego de que haya gente que haya dicho que lo que están haciendo conmigo es esto. Porque hay muchos congresistas que ni siquiera saben por qué me están llevando a una acusación constitucional. Por eso mandaba ayudas memorias. Eso no es delito", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Yo mandé el informe de mi abogado a la Presidencia (del Congreso), al señor (José) Williams. Y de ahí entré a la página y ahí están los correos institucionales. Entonces les mandé a todos los congresistas para que vean el informe. ¿Eso es delito?", agregó.

Además, mencionó que en caso sea destituida, los fiscales que están en la lista de espera podrían ocupar su cargo.

"Cae de maduro quién estaría queriendo mi destitución. Acuérdese que hay una lista en caso quede una vacante. Ahora no hay vacantes y hay una lista que está esperando. (Estoy hablando de) Franklin Tomy López, Uriel Terán y Gianina Tapia", manifestó.

"No estoy en capacidad de ofrecer nada"

Por otro lado, negó haberse comunicado con otros congresistas para pactar que voten en contra de su destitución porque precisó que no tiene nada que ofrecerles.

"Eso es falso. Yo no he llamado. Diferentes fuentes me avisaron que habían funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación que estarían yendo a hablar con congresistas para ofrecer votos a cambio de que voten en contra mía, para lograr mi inhabilitación. Inclusive en esa oportunidad, en la Junta de Fiscales, manifesté que un coordinador parlamentario había dicho que le faltaban ocho votos para lograr mi destitución", señaló.

"Lo grave sería si yo hubiera ofrecido algo. Pero yo no estoy en capacidad de ofrecer nada porque los casos que tienen algunos congresistas por temas de corrupción y delitos cometidos en el ejercicio de la función no los veo yo. Esos casos los tiene solamente la fiscal de la Nación, así que mal podría yo ofrecer algo", añadió.

Ávalos dijo que uno de los parlamentarios que intentaron acercarse a su despacho podrían haber sido Elvis Vergara y Edgar Tello.

"Me acuerdo de un congresista que trabajó acá en la Fiscalía, que dicen que trabajó en provincia. No sé si es Vergara, porque no lo conozco de cara. Pero me decían que querían conversar conmigo y la respuesta fue que no, no puedo (...). Me trajeron datos de que un congresista, creo que era Tello, que estaba haciendo campaña en mi contra porque yo lo había investigado. Pero esos son datos que me traían".