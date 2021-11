Alejandro Muñante: Presentación obligatoria de carné de vacunación estaría violando derechos constitucionales

Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular, aclaró que no se considera un 'antivacuna'. | Fuente: RPP

El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, consideró este martes que la obligatoriedad de la presentación de un carné de vacunación contra la COVID-19 en espacios cerrados a partir de diciembre podría generar un efecto contrario en el proceso de inmunización en los jóvenes del país.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el congresista indicó que la norma del Gobierno compromete derechos constitucionales y por tal motivo envió un oficio enviado a la premier Mirtha Vásquez para solicitar mayor información sobre la obligación a los jóvenes a partir de 18 años a tener dos dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de empresas.



"Lo que he manifestado en esa carta dirigada a la Premier es que no se puede boicotear el proceso de vacunación con el cual yo estoy sumamente de acuerdo, no soy un antivacuna, aliento a la población a vacunarse. Lo que estoy en contra es que se utilicen medidas que podrían retrasar el proceso de vacunación en nuestro país, puede generar efectos contrarios. Cuando los jóvenes, población menos afectada por esta pandemia, se ven afectados a vacunar evidentemente se puede generar un efecto contrario", dijo Alejandro Muñante.



"No se puede restringir derechos constitucionales"

Alejandro Muñante señaló que este argumento contra el carné de vacunación se basa en mensajes recibidos en sus redes sociales y despacho parlamentario por personas preocupadas por la obligatoriedad de la norma del Gobierno que, insistió, afecta el derecho al trabajo y a la libertad de conciencia.



"No tiene digamos una justificación razonable, en la medida que no se puede restringir derechos constitucionales como la libertad de religión, la libertad de trabajo... los derechos constitucionales se pueden restringir en la medida en que se procure un bien mayor como es la salud pública, pero esto siempre y cuando se haya demostrado científicamente que la vacunación evita los contagios y esto no está demostrado", dijo.

Alejandro Muñante sostuvo que la inmunización contra la COVID-19 debe ser un proceso "libre y espontánea" de la ciudadanía.

"Yo lo que incentivo es a la gente a vacunarse porque he visto y he tenido casos de familiares que han muerto producto de esta enfermedad, no me estoy considerando un antivacuna, no estoy en contra del proceso de vacunación. Pero se están violando derechos constitucionales en el afán de procurar la inmunización", afirmó.





🚨#URGENTE | He oficiado a la premier, advirtiéndole de la inconstitucionalidad que estaría incurriendo el DS 168-2021-PCM, que obliga a los jóvenes a partir de 18 años a tener 2 dosis de la vacuna para ingresar a espacios cerrados y también a los trabajadores de las empresas. pic.twitter.com/44AJCWM85F — Alejandro Muñante (@AlejoMunante) November 15, 2021





