La obligatoriedad de mostrar el certificado sanitario en los medios de transporte, incluidos los taxis, y la posibilidad de detener los trenes si viajan personas con síntomas de COVID-19 son algunas de las medidas que entran en vigor en Italia. | Fuente: AFP

Varios países de Europa aumentan las medidas restrictivas para frenar la nueva ola de coronavirus: Alemania debate obligar a los sanitarios a vacunarse y en Países Bajos excluir a los no vacunados del pase COVID-19, aunque den negativo.

Alemania

Alemania debate sobre nuevas medidas para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, como imponer la vacunación obligatoria para trabajadores de algunos sectores, entre ellos el sanitario, sin que haya todavía un acuerdo entre los tres partidos que negocian una futura coalición de Gobierno.



El debate precede a la votación que el próximo jueves se celebrará en el Bundestag (Parlamento) , que tiene previsto aprobar las nuevas medidas preparadas por socialdemócratas, liberales y verdes para sustituir desde el 25 de noviembre a las vigentes durante el estado de emergencia contra la pandemia.



Pero ya cunde el escepticismo sobre la capacidad de controlar alguna de ellas, como la que prevé que el uso del transporte público estaría restringido a personas vacunadas, que pasaron la enfermedad o con un test negativo reciente.

Italia

La obligatoriedad de mostrar el certificado sanitario en los medios de transporte, incluidos los taxis, y la posibilidad de detener los trenes si viajan personas con síntomas de la COVID-19 son algunas de las medidas que entran hoy en vigor en Italia, cuando está aumentando la circulación del coronavirus.



En Italia, desde el pasado 15 de octubre, para trabajar, tanto en el sector público como en el privado, es obligatorio mostrar el documento que certifica que se está vacunado contra la COVID-19, que se ha pasado la enfermedad o que se cuenta con una prueba negativa reciente.

Francia

El Gobierno francés está en alerta porque ha habido un fuerte repunte de contagios en las últimas semanas que de momento no se traduce en una situación preocupante en los hospitales, e insiste en que no tiene ningún plan de confinamiento ante la COVID-19.



Sin excluir nada expresamente, el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, dijo sobre la posibilidad de recurrir a medidas de ese tipo para las Navidades: "No está previsto, ni de lejos ni de cerca, volver a confinarse".



Francia abrirá en diciembre la vacunación de recuerdo a los mayores de 50 años (ahora ya se está haciendo con los mayores de 65 años y con los que tienen otros factores de riesgo) pero no está previsto aconsejarla también para los menores de esa edad.

Grecia

Desde comienzos de noviembre las personas no vacunadas contra la COVID-19 tienen que presentar una prueba de covid-19 negativa para poder sentarse en las terrazas de los locales, mientras que los espacios interiores están reservados exclusivamente para los vacunados.



Además de los restaurantes, el resto de los comercios, bancos y edificios públicos también deben exigir a sus clientes una muestra del certificado de vacunación o una prueba rápida o PCR negativa reciente, que corre a cargo del cliente.



Además, Grecia impuso en septiembre la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19 a todos los sanitarios, así como trabajadores en centros de mayores.

Países Bajos

El Parlamento neerlandés debate hoy la posible introducción de la llamada "política 2G" en el pase COVID-19, que supondría la total exclusión de las personas no vacunadas de la restauración y los eventos aunque den negativo en un test de coronavirus, un paso polémico para el que el apoyo político no está garantizado.



En la actualidad el uso de mascarillas es obligatorio en todos los espacios cerrados de acceso al público; la hostelería y los supermercados deben cerrar a las 20.00 horas; dos horas después del cierre de los comercios no esenciales; y se requiere el pase covid para la mayor parte de la actividad social, desde la restauración hasta los cines, gimnasios y piscinas.

Rusia

Fuera de la Europa comunitaria, Rusia registró hoy más de 1.200 muertes por la COVID-19 por octavo día consecutivo, acercándose al máximo de fallecimientos -1.241- notificado el pasado sábado, informaron las autoridades locales.



Las autoridades rusas atribuyen el fuerte aumento de contagios y muertes en las últimas semanas a la agresividad de la variante delta, la falta del cumplimiento estricto de las reglas sanitarias por parte de muchos rusos y, sobre todo, a la baja tasa de vacunación en el país.



Ante el empeoramiento de la situación epidémica el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para implantar el uso obligatorio de un pase sanitario en lugares públicos y el transporte que, si recibe el visto bueno de los parlamentarios, entrará en vigor a partir del próximo 1 de febrero. Hasta entonces, los no vacunados podrán acceder a los establecimientos "libres de covid" y usar otros servicios no esenciales con una prueba PCR negativa.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La pandemia trajo consigo el uso a nivel mundial de mascarillas descartables, por ejemplo, por lo que la cantidad de residuos contaminantes terminaron en el océano, lo que ha provocado un incremento en la contaminación. Más de 28 toneladas de residuos se mantienen en el mar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.