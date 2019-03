La abogada de la periodista comentó que en reiteradas ocasiones Yonhy Lescano le ofrecía trabajo a su defendida. | Fuente: RPP Noticias

Brenda Álvarez, abogada de la periodista que denunció al congresista Yonhy Lescano, estuvo en en el programa ¿Quién tiene la razón? para explicar que la relación que tenía su defendida con el legislador era profesional.



“La relación (entre ellos) era de periodista-fuente y en ese sentido hay un rol de cuidado de la fuente. Hay que entender las conversaciones en un contexto más amplio y más comprensivo”, dijo en RPP.



La abogada de la periodista dijo que las conversaciones que mantuvieron, “no fueron en ningún momento consentidas. La periodista en ningún momento solicitó tener ese tipo de conversaciones con el congresista. Ha habido rechazos, pero él no se detuvo. Se disculpó, entendió que eso no está bien, pero continuó”.



Álvarez dijo además, que la periodista fue sometida a chantaje por parte de Yonhy Lescano ya que, después del escándalo de la denuncia, “ella tiene tres llamadas del congresista y le escribe luego por WhatsApp ofreciéndole trabajo”.



“No es la primera vez que después de estas conversaciones de connotación sexual, le ofrece trabajo. No es la primera vez”, afirmó. Adelantó que han solicitado a la Fiscalía medidas de protección que impliquen que el congresista no se refiera a ella, ni mencione su identidad.