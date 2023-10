Acción Popular expulsó de sus filas a seis congresistas investigados en caso 'Los niños'

La medida del Tribunal de Disciplina de Acción Popular alcanzó a su actual vocero Darwin Espinoza y a sus correligionarios Raúl Felipe Doroteo, Elvis Vergara y Juan Flores Ancachi. A ellos se suman Juan Carlos Mori e Ilich López, parlamentarios que se encuentran como no agrupados tras renunciar a la bancada acciopopulista.

Congreso Edmundo del Águila Herrera: “Lo que continúa es que el partido, a través del Comité Ejecutivo Nacional, comunique al presidente del Congreso que estos señores ya no son parte de Acción Popular".

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina del partido Acción Popular resolvió expulsar de sus filas a seis congresistas presuntamente implicados en el caso conocido como 'Los niños'.

Durante una sesión plenaria, celebrada este sábado en el local partidario, se anunció dicha sanción, en primera instancia, contra el actual vocero de la agrupación política, Darwin Espinoza, y sus correligionarios Raúl Felipe Doroteo, Elvis Vergara y Juan Flores Ancachi.

La medida también alcanzó a Juan Carlos Mori e Ilich López, parlamentarios que se encuentran como no agrupados tras renunciar a la bancada acciopopulista hace unas semanas atrás.

El dirigente de Acción Popular, Edmundo del Águila Herrera, indicó en la Rotativa del Aire - Edición Noche de RPP que el proceso contra estos seis legisladores inició el pasado 19 de agosto en la Secretaria Nacional de Disciplina y en función a ello la primera sala determinó expulsarlos.

“Lo que continúa es que el partido, a través del Comité Ejecutivo Nacional, comunique al presidente del Congreso que estos señores ya no son parte de la organización política Acción Popular y, al no ser parte, no pueden usar ni el nombre ni el membrete del partido, así que ellos tendrán que ver en qué bancada finalmente terminan o generar ellos una propia bancada”, señaló el excongresista.

Sin embargo, los parlamentarios expulsados tienen la opción de apelar esta resolución en la Segunda Sala del Tribunal Nacional de Disciplina.









Entre aplausos de cientos de militantes y dirigentes acciopopulistas, se anuncia la expulsión del partido de los congresistas congresistas, Vergara, Mori, Espinoza, Lopez, Doroteo y Flores. #SiempreAdelante pic.twitter.com/T6lK4Gwb0q — Edmundo del Águila (@eddelaguila) October 14, 2023

Del Águila Herrera dijo, también, que a lo largo de su historia Acción Popular cultivó seguir los pasos de su fundador, Fernando Belaúnde Terry, pero “estos señores al llegar al partido hicieron todo lo contrario”.

“Y eso es una merma en la imagen partidaria, es una traición al partido y eso ha sido considerado y evaluado, entiendo, por la primera sala y es por eso que los resultados lo tenemos hoy”, aseveró.

Cabe resaltar que este proceso es independiente al que se les sigue a estos seis congresistas en el Poder Judicial por el referido caso.