Víctor García Belaúnde estuvo esta mañana en Enfoque de los Sábados. | Fuente: RPP

El congresista Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) aseguró que su colega Yohny Lescano “no es parte de la bancada en este momento”, revelando un distanciamiento con el legislador puneño.

“Él no es parte de la bancada en este momento. Él no coordina con la bancada nada, no participa con la bancada. Él coordina con otras bancadas, con la nuestra no”, sostuvo en Enfoque de los Sábados.

Al ser consultado sobre si Lescano ha sido retirado de Acción Popular, García Belaunde se limitó a decir que “no hace vida de bancada” con los demás acciopopulistas.

“No coordina con la bancada. Punto. Él coordina consigo mismo o con otras bancadas, pero no con la nuestra”, refirió.

Las diferencias de opiniones en Acción Popular se evidenciaron tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de presentar una cuestión de confianza al Congreso para modificar las reglas de elección de miembros del Tribunal Constitucional.

Uno de los primeros a salir a cuestionar la medida fue precisamente García Belaunde, quien en una improvisada conferencia de prensa junto con la fujimorista Cecilia Chacón dijo que la cuestión de confianza planteada es “improcedente”.

“La atribución es exclusiva y excluyente del Congreso. El Gobierno puede plantear cuestión de confianza sobre temas vinculados a la gestión gubernamental, pero no a la elección de unos miembros de otro poder del Estado”, se quejó.

No obstante, Lescano calificó de “positivo” el anuncio presidencial ya que -en su opinión- busca evitar que el Tribunal Constitucional “sea copado por el fujimorismo y sus satélites”.