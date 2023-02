Ilich López y Luis Aragón son pertenecen a la bancada de Acción Popular | Fuente: RPP

Los congresistas de Acción Popular Ilich López y Luis Aragón confirmaron que su bancada ha decidido votar en contra de cualquier iniciativa respecto al adelanto de elecciones. Ante ello, argumentaron que se debe respetar la sucesión presidencial, además del período parlamentario que culmina en 2026.

"Como grupo parlamentario siempre ha habido algunas opiniones divergentes dentro de la bancada. No siempre los 14 parlamentarios hemos pensado de la misma manera. Pero también ha sido un acuerdo que se tiene que respetar. Nos hemos puesto de acuerdo en que debemos respetar el orden sucesorio constitucional a cargo de la presidenta Dina Boluarte", dijo Luis Aragón en Ampliación de Noticias.

"Hemos hecho un debate, un análisis de este procedimiento y esa es la decisión que se ha arribado en Acción Popular. Me parece razonable que en el país se respeten las instituciones democráticas. Si en un estado constitucional de derecho no se respeta la Constitución, creo que estamos en una degradación de un proceso cultural/político en los países", agregó Ilich López.

"Estamos en proceso de superar la crisis"

Por otro lado, López mencionó que la crisis política y las protestas que se viven en diferentes regiones del país está próxima a superarse, Además, mencionó que hay actores políticos que pretenden gobernar sin haber ganado las elecciones.

"Estamos en proceso de superar la crisis. La crisis no se ha generado en este último Congreso, sino que viene desde hace 30 años por lo menos, de una seguidilla de malas decisiones que nosotros hemos heredado (...). Es cómodo ante las pantallas, detrás de los micrófonos, decir que sí, que se quiere adelanto de elecciones para ganarse un poco de rédito político e irresponsablemente gente que no ha ganado elecciones quiere gobernar por un año, un año y medio, como se ha venido viendo en los últimos tiempos. Me refiero al señor Sagasti, al señor Vizcarra", aseveró.

No obstante, Aragón precisó que si bien a título personal se había mostrado a favor de la iniciativa de adelantar los comicios, ahora acatará lo decidido por su bancada.

"Yo tengo una posición personal, individual al respecto. Yo voté a favor del adelanto de elecciones en la última votación. Mi persona, conjuntamente con la congresista Hilda Portero, fuimos los únicos dos (en votar a favor). Sin embargo, tuvimos una reunión de bancada y ahí se ha establecido: el bloque votará en contra", expresó.

"No existe ese criterio con mis hermanos del Cusco, pero respeto la posición que está adoptando mi bancada", finalizó.