Los parlamentarios opinaron sobre la actual situación política nacional | Fuente: Congreso / Composición RPP

Los parlamentarios Víctor Flores, de la bancada de Fuerza Popular (FP), e Ilich López, de la bancada de Acción Popular (AP), en diálogo con RPP Noticias, consideraron que las protestas en el país contra el Congreso y el Gobierno ya estaban disminuyendo.

Al respecto, Flores Ruíz consideró que el "escenario" nacional "estaba cambiando" producto de la "pacificación" emprendida por el Ejecutivo.

"La pacificación del país es notable (...), la presidenta se ha dado cuenta de que el país puede ser gobernable, encaminado hacia una sucesión presidencial vía elecciones (...) para que se produzcan dos cosas: que no se pare la labor del Congreso hasta la sucesión constitucional, y que los proyectos encaminados sigan desarrollándose con fuerza", señaló.

En ese sentido, Víctor Flores elogió la labor de la jefa de Estado en dicha "pacificación".

"El Ejecutivo dirige la nación, el Legislativo da las leyes para que eso sea así. Pero quien dirige, quien manda, quien ordena, quien lleva hacia un objetivo común es el presidente de la República; por lo tanto, también tiene la potestad de hacer uso de la fuerza para pacificar el país", sostuvo.

"No digo que los tanques arrasen con todo, sino que el resultado que tenemos es porque ha habido una muestra de tener la intención de pacificar el país. Y eso no está mal", agregó.

Asimismo, según el congresista de Fuerza Popular, el "cambio" en la "convulsión es social" indica que el país es mayoritariamente pacífico.

"Nos indica que somos un país pacifico, emprendedor y que no podemos dejar de lado una Constitución de más de 30 años que nos ha demostrado, en la práctica, que somos estrella de Latinoamérica en crecimiento económico y en disminución de la pobreza de un sector de más del 40% de la población", señaló.

Por su parte, el parlamentario Ilich López consideró que el país está encaminado hacia la "estabilidad" y que eso se conseguirá "haciendo política" por parte de los congresistas.

"El país debe ingresar a una estabilidad y eso se va a conseguir haciendo política. Estamos entrando a la semana de representación donde los congresistas debemos bajar a las bases de nuestras regiones para explicarles (…) las posiciones que tenemos para, de esa manera, darle estabilidad al país", precisó.

López Ureña señaló también que hay "sectores" que se aprovechan de los momentos de convulsión social en el país y que había que "combatir" dichas prácticas.

"Nuestro país, desde hace muchos años, se ha convertido en país de nuevos ciudadanos pragmáticos, prácticos. Tanto así que las posiciones que se tienen dependen de lo que se les da (…), no tenemos ciudadanos ideologizados. Lo que sí tenemos son sectores que aprovechan las organizaciones sociales para ponerles la bandera de los muertos, aprovecharse de la situación para sacar réditos políticos", consideró.

"Adelanto de elecciones debe ser con reformas"

Por otro lado, como se sabe, el Pleno del Congreso aprobó, el último viernes, reabrir el debate respecto al adelanto de elecciones generales, con lo que un proyecto relativo a ese tema deberá ser abordado en la Comisión de Constitución.

Al respecto, el congresista Víctor Flores señaló que la posición de su bancada seguía siendo a favor de dichos comicios, pero que debían ir acompañados de reformas que garanticen la gobernabilidad.

"Nosotros venimos diciendo desde agosto del año pasado que debemos irnos, pero para eso debe suceder algo relevante: un grupo de reformas debe ser aprobada por el Congreso para darle estabilidad al próximo Gobierno que debe ser sólido, que se mantenga por 5 años", sostuvo.

Por su parte, Ilich López calificó como una "irresponsabilidad" que el fujimorismo haya modificado la propuesta de elecciones generales que ya se había aprobado, en primera votación, en diciembre del año pasado.

"Desde AP, apoyamos un adelanto de elecciones ordenado para el 2024. Lastimosamente, ha sido una irresponsabilidad del presidente de la Comisión de Constitución, destruir un acuerdo de 93 votos, con un consenso muy difícil de llegar en un Parlamento tan fragmentado como éste", manifestó.

"En ese sentido, ya hemos dado nuestra posición sobre un adelanto de elecciones ordenado. Ahora, se ha desvirtuado y ya darán las explicaciones los señores del fujimorismo, pero consideramos que debemos buscar la estabilidad", sostuvo.

Además, consideró que las encuestas que indican que una mayoría está a favor de nuevas elecciones son "una muestra estadística" y que la democracia se basa en "respetar reglas".

"Cuando se agarra una muestra de un análisis estadístico es una muestra de una opinión. La democracia es que, sobre normas, reglas claras, como una Constitución Política, hay plazos que se deben cumplir. Si no se cumplen los procesos democráticos se genera desestabilidad", remarcó.

"A mí me dicen, ¿por qué no quiere el adelanto de elecciones? Pero no me preguntan por qué hago respetar la Constitución o las normas. Porque las normas, en un estado democrático constitucional de derecho, se deben respetar", agregó.