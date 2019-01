Pedro Olaechea, vocero de la bancada Acción Republicana. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El congresista Pedro Olaechea, vocero de la recién conformada bancada Acción Republicana, reconoció que podría existir un impedimento para inscribir a este nuevo grupo parlamentario, tal como se advirtió desde la Oficialía Mayor del Congreso de la República.

"La sentencia del Tribunal Constitucional hace una diferencia entre bancada y partido. De acuerdo al reglamento definitivamente sí habría un impedimento, pero eso hubiese impedido que se hagan las demás bancadas sin antes haber cumplido el procedimiento", señaló en entrevista con RPP Noticias.

En su artículo 37, el reglamento del Congreso señala que para el registro de bancadas "en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido". Este sería el punto en punto en controversia para Acción Republicana debido a que Salvador Heresi aún pertenece al partido Peruanos por el Kambio.

Pedro Olaechea reconoció que están revisando este tema. No obstante, precisó que antes de solicitar la inscripción de la bancada Acción Republicana consultaron con abogados constitucionalistas que marcan una diferencia entre bancada y partido según la sentencia del Tribunal Constitucional.

"Hay una discusión muy fina, es un tema que hay que tratarlo. Quiero conocer cuál es el sentir (de la norma) y si hay que corregir, tendremos que ver qué hacemos", indicó.



Anuncian la conformación de 'Acción Republicana'



Cinco congresistas que renunciaron a sus bancadas originales hace meses anunciaron la creación de un nuevo grupo legislativo: Acción Republicana. Los integrantes son Marita Herrera(ex Fuerza Popular), Julio Rosas (Alianza para el Progreso), Jorge Castro (ex Frente Amplio), Pedro Olaechea y Salvador Heresi (ambos ex Peruanos por el Kambio), hicieron el anuncio este miércoles por la tarde en una conferencia de prensa en los pasillos del Parlamento.

"Esta es una bancada que va a trabajar en los principios de la vida, la familia, las libertades, la defensa de los legítimos derechos humanos y la lucha frontal contra la corrupción”, declaró el pastor Julio Rosas, anunciado como el vocero alterno del grupo. Pedro Olaechea, portavoz principal de la bancada y ex ministro de la Producción de Pedro Pablo Kuczynski, agregó que los integrantes de la bancada fueron las “voces disonantes” de sus grupo parlamentarios originales por creer en los mismos principios que mencionó Rosas.