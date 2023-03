Comisión de Constitución rechazó predictamen sobre adelanto de elecciones. | Fuente: Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso rechazó el predictamen que proponía el adelanto de elecciones generales para el 2023. Con 12 votos en contra, 9 a favor y ninguna abstención, el grupo de trabajo parlamentario presidido por Hernando Guerra-García desestimó la iniciativa para modificar el periodo de mandato de la presidenta Dina Boluarte, los legisladores y los representantes ante el Parlamento Andino.

Este predictamente recogía 16 proyectos de ley presentados por diferentes grupos parlamentarios y acumulaba la propuesta remitida por el Ejecutivo el último 2 de febrero. No obstante, no pudieron llegar a un acuerdo, ya que, por un lado, no hubo consenso con respecto a la fecha y, por otro, se condicionó el voto con la inclusión de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

#CongresoInforma l Con 12 votos en contra y 9 a favor, la Comisión de Constitución rechazó el predictamen que proponía establecer el adelanto de elecciones generales para el año 2023. pic.twitter.com/EUxm2Bpkv4 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 14, 2023

¿Cómo votaron los parlamentarios?

De los 24 miembros que conforman la Comisión de Constitución, solo nueve se mostraron a favor de aprobar el predictamen sobre el adelanto de elecciones, mientras que 12 votaron en contra y tres parlamentarios no votaron.

A favor se mostraron Hernando Guerra-García, Alejandro Aguinaga, Arturo Alegría y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Alex Flores y Jaime Quito, de Perú Libre; Germán Tacuri, del Bloque Magisterial; Ruth Luque, de Cambio Democrático; y la parlamentaria no agrupada Susel Paredes.

En contra votaron Lady Camones y Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso; Alejandro Cavero y Adriana Tudela, de Avanza País; Luis Aragón, Ilich López y Wilson Soto, de Acción Popular; Gladys Echaíz, de Renovación Popular; Víctor Cutipa, de Perú Bicentenario; Waldemar Cerrón, de Perú Libre; Alex Paredes, del Bloque Magisterial; y Hamlet Echeverría, de Perú Democrático.

Los legisladores que no votaron fueron Martha Moyano, de Fuerza Popular; Alejandro Muñante, de Renovación Popular; y José Elias, de Podemos Perú.