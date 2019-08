Luz Salgado: "Si a mi me convencen con argumentos no estoy reacia a nada" | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, señaló este martes que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, no la convenció para aprobar el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones al 2020. Esto luego de la reunión que sostuvieron ayer con integrantes de su bancada.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, la legisladora fujimorista sostuvo que no es "reacia a nada" si es que el Ejecutivo logra persuadirla con argumentos.

"No (me han convencido), porque el pretexto principal era que nosotros no habíamos aprobado las reformas políticas (...) las reformas políticas las hemos trabajado con los dos ministros tanto Del Solar como Zeballos", indicó ante la pregunta de Patricia del Río si el Gobierno logró convencerla.



Luz Salgado recordó que en la Comisión de Constitución trabajó "sin descanso" los proyectos de reforma política hasta el 27 de julio, esto como "un gesto de querar sacar las cosas".

"Y hemos aprobado casi exactamente como han querido, porque nos pusieron las cinco, las cuatro prácticamente como ellos han pedido. En la quinta que es inmunidad no es que no hemos hecho nada, hemos modificado la parte constitucional", resaltó.