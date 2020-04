Pleno del Congreso aprobó el retiro del 25% del fondo de AFP. | Fuente: RPP Noticias

El congresista José Luna Morales (Podemos Perú) defendió la reciente aprobación en el Parlamento de una iniciativa que permite a los afiliados a las AFP el retiro del 25% de sus fondos de pensiones, a fin de que puedan afrontar las restricciones adoptadas por el Gobierno para frenar la COVID-19.

"La propuesta busca liberar 21 mil millones del dinero de los aportantes, no de las AFP. (...) Hay más de 70 mil millones de cartera extranjera que las AFP podrían traer al Perú sin afectar un solo sol del dinero invertido dentro de las empresas. Es una propuesta justa porque devuelve el dinero a ciudadanos que en este momento más lo necesitan", señaló a RPP Noticias.

Asimismo, el legislador de Podemos Perú destacó que la propuesta del Parlamento tiene "topes" y busca beneficiar "a todos" los aportantes "que están con una situación económica complicada". En su opinión, la crisis generada por el nuevo coronavirus afecta no solo a las personas que están sin trabajo, sino a los que actualmente aportan.

Luna Morales negó que la propuesta del Congreso no haya tomado en cuenta las opiniones de especialistas como la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR) y recordó que el texto aprobado contempla que esta devolución se realice de manera paulatina, tal como lo sugirieron estos organismos.

"El principal cliente de las AFP es el Estado. ¿Cómo no van a salir a defenderlo? Tienen intereses para que no vendan los bonos de inmediato que es con lo que las AFP chantajean y extorsionan al Gobierno (…) A los beneficiados le vamos a devolver su dinero, no se lo vamos a regalar, lo van a inyectar en consumo y vamos a reactivar la economía", precisó.

"Todos estamos de acuerdo que el sistema privado de pensiones -las AFP- son un sistema perverso que no ha sabido darle una pensión digna a los trabajadores. Necesitan trabajar más de 43 años con un sueldo de dos mil soles para poder sacar una pensión de 930 soles. El momento es ahora, hay mucha gente que lo necesita", agregó.