Alarcón sostuvo que el mandatario debe ser vacado porque no tiene la capacidad moral para mantenerse en el cargo. | Fuente: Andina/Presidencia Perú

El legislador Edgar Alarcón aseguró que el presidente de la República, Martín Vizcarra, pretendió desconocer el contenido de los audios que lo vinculan al caso ‘Richard Swing’, durante su defensa ante el Pleno del Congreso por la moción de vacancia en su contra.

Esto, luego de que el mandatario mostrara esta mañana unas cartas notariales en las que Karem Roca se desmintió en varias de las afirmaciones que dio en los audios difundidos, como que la Marina de Guerra realizaba interceptaciones telefónicas a congresistas o que el ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, es cajero del mandatario.

Según sostuvo el legislador, durante su intervención ante el Pleno durante el debate de la moción presidencial, el hecho de que Vizcarra haya presentado estas cartas no borra nada de lo que presuntamente demostrarían los audios respecto del caso ‘Richard Swing'.

“Piensa el señor Vizcarra que esas cartas notariales que ahora nos mostró borran de la memoria de los peruanos las mentiras que nos ha dicho sobre los ingresos a palacio del señor Cisneros, sus acciones de favorecimiento para contratarlo en el sector Cultura, a través de su secretaría general y una de sus exministras.”, sostuvo.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que Vizcarra solo ha logrado agravar su situación al presuntamente obstruir la investigación. Además, el también titular de la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso consideró que el presidente no tiene la capacidad moral para continuar en el cargo.

“No señor Vizcarra, usted no ha desvirtuado nada y solo ha agravado su situación. Este foro le está juzgando políticamente, no solo por sus actos de encubrimiento ya demostrado por los audios y las declaraciones hechas por sus operadores ante la Comisión, cuyo curso debe seguir en cuerda separada, sino porque usted no tiene la capacidad moral para conducir el país y menos en tiempos de pandemia y lo reafirmo”, dijo.

Respecto de la votación de esta moción de vacancia presidencial, Alarcón pidió a los demás congresistas que “sean consecuentes con su discurso y se definan frente a esta situación”. Dijo también que no habría crisis en caso se apruebe la vacancia y que solo se “sacaría a un mal administrador”.