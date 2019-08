El legislador Alberto Oliva explicó en 'Nada está dicho' cómo es que el congresista Salvador Heresi lo ofendió con un improperio. | Fuente: RPp noticias

El congresista de Peruanos por el Kambio, Alberto Oliva, denunció este miércoles al legislador de la bancada Contigo, Salvador Heresi, por una supuesta agresión verbal durante la Junta de Portavoces.



“Cuando me apagan el micrófono y los demás congresistas se empiezan a parar es ahí en el que el congresista Salvador Heresi me agrede de forma verbal, irreproducible”, comentó en ‘Nada está dicho’ por RPP. “No podemos permitir que un vicepresidente (del Parlamento) nos falte el respeto”.



Explicó que el contexto de la situación se dio cuando quiso opinar sobre la conformación de las comisiones especiales. Según Alberto Oliva, cuando era su turno, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, le apagó el micrófono y no dejó que intervenga.



“Porque, en realidad, la Comisión de Ética fue cedida a la bancada de Peruanos por el Kambio. Empecé a reclamarle con respeto al presidente. (…) Lo que yo solicitaba era que se vea la situación de las comisiones especiales”, dijo el legislador. “La bancada de Peruanos por el Kambio puso a la congresista Janet Sánchez (quien acaba de renunciar a la misma)”.



Al parlamentario le afecta que el improperio venga de un legislador, quien a su vez ha sido ministro de Justicia, y actualmente es vicepresidente de la Mesa Directiva.



Aseguró que los congresistas Indira Huilca y Gino Costa han sido testigos del improperio dicho contra su persona. Al respecto, Heresi comentó que en ningún momento insultó a Oliva, sino que solo le dijo que no podía levantar la voz durante la sesión de la Junta de Portavoces.