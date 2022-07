Alejandro Cavero defiende su informe que archiva denuncia contra Manuel Merino: "He hecho lo que me ha dictado mi conciencia, no me arrepiento"

"El Ministerio Público dice 'la Policia habría hecho esto' pero ¿cuál es la prueba?", señaló Cavero en diálogo con RPP Noticias | Fuente: Andina

"Yo he hecho lo que me ha dictado mi conciencia, en lo que yo creo y he defendido correcto y yo no me arrepiento", señaló el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) en diálogo con RPP Noticias al ser consultado sobre las repercusiones tras aprobarse el archivamiento de su informe en el Congreso.

"Tontos útiles aquellos que creen mentiras y que repiten en la opinión pública, en el Congreso, cosas sin evidencia y sin sustento", agregó Cavero en el programa Todo se sabe frente a la críticas por su informe.

Cavero: La Fiscalía no ha presentado pruebas

Alejandro Cavero declaró que la Fiscalía, en las audiencias públicas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, "no pudo presentar una sola prueba que concluya que la Policía fuera autor de los homicidios de Inti y Bryan" y "una orden de mando del presidente de la República".

En ese sentido, señaló que el Ministerio Público no ha realizado su labor de investigación frente a los hechos ocurridos en noviembre del 2020.

"El Ministerio Público dice 'la Policia habría hecho esto, pero, ¿cuál es la prueba?", refirió frente a los cuestionamientos sobre su informe y la denuncia que presentó la Fiscalía contra el entonces presidente Manuel Merino, el extitular del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez.

Al ser mencionado sobre los informes de la Fiscalía y el Mininter sobre los hechos ocurridos en noviembre del 2020, Cavero cuestionó refiriendo que no hay evidencia en que la Policía aplicara perdigones de plomo.

"Las canicas de vidrios que se encontraron en varios heridos son absolutamente incompatibles con las escopetas de caza de la Policía", comentó.

En ese sentido, declaró que la investigación continúa, porque hay 11 policías que van a seguir siendo investigados, pero que no "se ha probado que haya habido una orden del presidente [Manuel Merino]".

"A mí me parece totalmente normal que un funcionario como Flores-Aráoz le diga a los policías que está con ellos", sostuvo sobre el video que se difundió en donde el expremier apoya a los policías en el contexto de las protestas.

Bicameralidad en debate

Al ser consultado sobre la posibilidad del retorno a la bicameralidad, señaló que es una reforma fundamental para evitar "que se aprueben leyes exprés o que no sirven para muchas cosas".

"La ley de referéndum establece que pasados dos años de este, se puede consultar nuevamente una reforma", mencionó.

En ese sentido, se refirió en que este nuevo proyecto de ley no es el mismo que del año 2018. Por eso señaló que de aprobarse la bicameralidad, permitirá "mayor reflexión, calidad educativa y en la representación".

"No medimos cuántos nos cuesta legislar mal y tiene un enorme coste a la gente. Se debe mejorar la calidad legislativa en el Congreso", declaró.

Recordar que el Ejecutivo presentó al Congreso de la República el proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. En ese sentido, Cavero criticó la 'Ley mordaza' que atenta contra la libertad de prensa.

"La ley mordaza es un ejemplo perfecto del desprecio que el Gobierno siente por la libertad de expresión", comentó.

Boluarte y Mesa Directiva



Sobre el pedido de Dina Boluarte en acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender acusación en su contra, Cavero señaló que deben continuar las investigaciones para decidir sobre el caso de la vicepresidenta.

"Es un despropóstio, no tienen ningún propósito recurrir al CIDH porque la dirán 'señora, deje que culmine el proceso' y si en ese procedimiento se viola algún derecho constitucional ahí se podrá acceder a la CIDH", explicó en RPP Noticias.



Consultado en si apoyaría a cualquier candidato de Alianza Para el Progreso (APP) señaló que la Mesa Directiva debe seguir ocupada por la oposición.

"Ni el oficialismo ni ninguno de sus satélites deberían ser parte de la Mesa Directiva. Debe ser una Mesa de ancha base y de consenso", comentó en RPP Noticias.