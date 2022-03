Florez-Aráoz declaró ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. | Fuente: Congreso de la República

Este lunes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso sesionó para revisar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el ex PCM Antero Flores-Aráoz y el ex ministro del Interior Gastón Rodríguez por las represiones policiales durante las protestas del 14 de noviembre y derivaron en las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Durante su intervención, Flores-Aráoz pidió que sean “justos” con la denuncia puesto que él es una persona adulta mayor y la sanción que se le pide para este es de 33 años de prisión por la responsabilidad.

“Solo pedimos que sean justos. Es un honor haber pertenecido al Congreso, haber presidido el Consejo de ministros y ejercer otros cargos con honor, transparencia, sin líos ni problemas. Este manchón no lo puedo permitir porque no lo merezco. Tengo 80 años y pretenden que vaya preso 33. No viviría para contarlo, es un absurdo”, expresó.

Por las fuertes represiones policiales durante la protesta, hay 29 testigos de la tragedia. Tras la declaración del ex PCM, la sesión de la Subcomisión fue suspendida.

Declaraciones

El exmandatario Manuel Merino de Lama también presentó sus descargos ante el grupo de trabajo. Durante su intervención, Merino cuestionó la acusación presentada por el Ministerio Público y la calificó de “penosa”, “lamentable” y “sesgada de perseguimiento político”.

“Lo primero que hemos hecho (cuando asumí la presidencia) es actuar de manera transparente, honesta y en defensa de todos los peruanos”, señaló Merino, quien luego aseguró que fue el exministro del Interior del Gobierno de Martín Vizcarra, César Gentille, quien abandonó el cargo.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público no ha encontrado a los responsables directos del asesinato de Inti Sotelo y Jack Pintado, por lo que no se sabe si estos eran policías y se pierde la candena de mando.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué significa estar "completamente" vacunado?