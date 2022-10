Alejandro Cavero a favor de censurar a Digna Calle por reunión con ministro del Interior: "Es una traición a los propios congresistas"

El parlamentario señaló a Podemos de ser una bancada muy afín al gobierno de Pedro Castillo | Fuente: RPP

Alejandro Cavero, congresista por Avanza País, anunció este martes que votará a favor de la moción de censura que se presentará contra la segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle. Para el legislador, lo que hizo ella fue una traición para la oposición por reunirse con el ministro Willy Huerta.

"Voy a suscribir la moción de censura promovida por el señor (Jorge) Montoya y también varios de mi bancada porque creo que es realmente lamentable. Ella fue elegida con una mesa de oposición. Yo apoyé a (Gladys) Echaíz en la primera votación, pero en la segunda apostamos por Camones. De pronto descubrimos que ella se reunía con el ministro Willy Huerta en las víspera en que este es sometido a una censura y después, oh coincidencia, vota en abstención. Eso es evidentemente, desde mi punto de vista, una traición a los propios congresistas que ella representa en la Mesa Directiva", expresó el legislador en el programa Todo Se Sabe de RPP.

Alejandro Cavero sostuvo además que Digna Calle no puede decir ser una parlamentaria de oposición y reunirse luego a escondidas con el ministro del Interior.

"Qué hace el ministro reuniéndose después con Calle tras esa votación, si no era para agradecerle el voto que ella y su bancada ha tenido y yo he dicho desde el comienzo que para mi la actitud de Podemos ha sido totalmente cómplice de este gobierno. Desde la búsqueda del adelanto de elecciones que no tiene otra finalidad desde mi punto de vista que diluir la responsabilidad de Pedro Castillo y entrampar más la crisis, hasta las reuniones con el ministro del interior y las votaciones que son sistemáticas", indicó.

El parlamentario estimó también que la moción de censura debería presentarse el jueves y consideró que los hechos son demasiado contundentes como para esperar los descargos de Digna Calle.

Renovación Popular presentará moción de censura

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que la presentación de una moción de censura contra Digna Calle responde a una falta de "transparencia" y "honestidad" de la parlamentaria.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el legislador sostuvo que la reunión que sostuvo con Willy Huerta es un "argumento suficiente" para hablar de una intención de manipular la mesa directiva del Congreso de la República.

"Ahora que ha habido un cambio en la mesa directiva, que debe garantizar su independencia, aparece otra vez este tipo de situaciones que se tratan de arreglar fuera de las paredes del Congreso. Lo que se arregla fuera de las paredes del Congreso tiene carácter de oculto y no de transparencia y es una falta de honestidad para con el resto de la Mesa Directiva", dijo.