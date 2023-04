Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, se pronunció en contra del proyecto de ley del parlamentario Álex Flores que plantea que los medios de comunicación tengan la obligación de emitir una cuota diaria de producción nacional en música y programas culturales.

Según sostuvo a Todo se sabe de RPP Noticias, esta iniciativa es “peligrosísima” pues va en contra de la libertad de empresa y la de información. Asimismo, precisó que el proyecto conminaría a los medios de comunicación privados a una intervención estatal.

“Regular o intervenir en el sector de las comunicaciones que en la gran mayoría son privadas creo que es un intervencionismo estatal que no debería permitirse”, manifestó el parlamentario de Renovación Popular.

“Así es y la línea ideológica del Gobierno puede ser cambiante, de la noche a la mañana, y eso podría conminar a las empresas a tener que fomentar ese tipo de ideología. Eso es peligrosísimo”, añadió.

Proyecto

El proyecto del parlamentario Álex Flores (Perú Libre) pasó por las comisiones de Transportes y Comunicaciones y la de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, donde a fines de marzo se aprobaron dictámenes que buscarían modificar la Ley de Radio y Televisión.

Estos dictámenes plantean que las empresas de radiodifusión de señal abierta estén obligadas a dedican como mínimo ente el 30% y el 40% de su programación diaria a la difusión del folclor, la música nacional, así como series o programas relacionados con la cultura o realidad nacional peruana.

Las iniciativas señalan, además, que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo otorgará o renovará licencias a los organismos de radiodifusión que acrediten haber cumplido con la difusión del porcentaje de programación mínima y con el pago de los derechos de autor.

No tendría apoyo

Al respecto, Muñante indicó que dentro de Renovación Popular no se ha discutido sobre este tema, pero dijo no creer que prospere de llegar al Pleno del Congreso.

“Creo que en la gran mayoría de congresistas eso no goza de buena simpatía. Todavía no lo hemos discutido, no lo hemos visto; sin embargo, mi posición personal es esta. Nosotros siempre nos hemos preocupado por fomentar la libertad económica y la libertad de empresa y creo que esto atenta directamente contra la libertad de empresa”, señaló.

“Libertad de información, además, porque si un ciudadano mira un determinado canal de televisión es porque quiere consumir lo que ese canal produce, no lo que el Estado le imponga”, dijo.

El legislador de Renovación Popular cuestionó la iniciativa planteada por Álex Flores. | Fuente: RPP Noticias