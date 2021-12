Alejandro Muñante, vocero alterno de Renovación Popular. | Fuente: Congreso

El congresista Alejandro Muñante, vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, recalcó que los parlamentarios de su agrupación están a favor de la censura del ministro de Educación, Carlos Gallardo, así como de la vacancia presidencial.

“Nuestra bancada ha sido la principal impulsora de esta moción (contra Gallardo), por ende tendríamos que votar a favor de la censura”, señaló en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, llamó a la “reflexión” a los colegas de las bancadas que aún no han expresado una postura, pues recalcó que solo Avanza País y Fuerza Popular, así como Alianza Para el Progreso, han mostrado su disposición para votar a favor de la censura.

Respecto a la vacancia presidencial, Muñante sostuvo que el presidente Pedro Castillo es moralmente incapaz de seguir gobernando el país, pero reconoció que aún no tienen los votos suficientes para la vacancia.

“Consideramos que el presidente Castillo está incapacitado moralmente para seguir gobernando el país. No sabe discernir entre lo legal y lo ilegal, actúa a toda margen de la ley con todo tipo de complacencia y no ha mostrado ningún atisbo de querer enmendar esa situación. Por tanto, la condición del presidente no ha variado en lo absoluto más bien ha ratificado lo que hemos venido diciendo”, expresó.

“Sabemos que los demás congresistas no están con el ánimo de querer vacar al presidente. Además, la fiscal de la Nación tiene que pronunciarse e investigar al presidente de la República”, agregó.





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Así de claro’: ¿Qué esfuerzos hacen las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer en el Perú?