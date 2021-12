Jorge Montoya: “No hay posibilidad de presentar moción de vacancia" tras denuncia de licitación

El congresista se refirió a la denuncia de licitación con Petroperú. | Fuente: Composición | Andina | Fotógrafo:

El congresista y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, se refirió a la denuncia de este último domingo que señala que el presidente Pedro Castillo se habría reunido, dos semanas antes de que se otorgará la buena pro, con el gerente de Petroperú, la empresaria investigada Karelim López y el proveedor que ganó licitación a la misma hora.

En declaraciones a RPP Noticias, el legislador señaló que tal y cómo se presenta la denuncia, no hay suficientes argumentos para presentar una moción de vacancia contra el mandatario.

“La responsabilidad es de Petroperú y tendría que comprobarse el tráfico de influencias para relacionarlo con el tema y ahí ver la moción de vacancia, pero tal y como está ahora no hay posibilidad de moción de vacancia”, dijo.

Además, pidió a la Contraloría iniciar acciones de investigación al respecto. “Exigimos a la Contraloría que tome acciones para verificar los actos indebidos y lo mismo a la Fiscalía que, de oficio, debería iniciar investigaciones para aclarar dudas”, agregó.

Denuncia

Este último domingo un reportaje del programa Panorama denunció que el presidente de la República se habría reunido el pasado 18 de octubre con Samir Abudayeh Giha, gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators; Gregorio Saenz Moya, miembro de la Junta Nacional de Palmicultores; Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; y la empresaria investigada Karelim López.

Dos semanas después, la compañía de Samir Abudayeh Giha ganó la ganó la licitación por US$ 74 millones para abastecer de biodiésel a la empresa estatal.



En una entrevista con Punto Final, el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que no conoció ni se reunió con los empresarios Samir Abudayeh Giha y Karelim López.







El funcionario manifestó que acude a Palacio de Gobierno eventualmente y que suele esperar debido a la agenda del mandatario. "Ese día me recibió. Me recibió más o menos a las 10:50 a.m. y me he retirado como a las 11:05 a.m., porque Palacio es muy grande y demora retirarse", continuó.











