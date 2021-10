Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular | Fuente: RPP

El vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirmó que su bancada evalúa no dar el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez, debido a la presencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela, y del ministro de Educación, Carlos Gallardo.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el parlamentario lamentó que el pedido que se le hizo a la premier para el cambio de dos "ministros cuestionados" no tuvo respuesta.



"Nosotros en estos momentos estamos evaluando no darle la confianza porque hemos ido a conversar con la Premier y le hemos propuesto de manera expresa la remoción de dos ministros cuestionados, el ministro del Interior y el ministro de Educación. Sin embargo, ha sido renuente la señora premier al escuchar a las bancadas. Entiendo que esto no solo ha sido un pedido de nuestra bancada, sino de otras bancadas", dijo.



"Hemos visto una Premier renuente"

Alejandro Muñante consideró que para que Renovación Popular entregue el voto de confianza a Mirtha Vásquez es necesario el retiro de los ministros Barranzuela y Gallardo porque se cuestiona la idoneidad en los cargos.



"Hemos pedido expresamente el retiro del ministro del Interior y del ministro de Educación por sus cuestionamientos, si la Premier cambia estos ministros definitivamente el voto de confianza no tendría tropiezo, pero como hemos visto una Premier renuente, entonces sería difícil entregarle la confianza", aseguró.

Asimismo, Alejandro Muñante sostuvo que el discurso de la jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, fue "demagógico" y donde se propuso un "shock de gasto público" con bonos e inversiones.



"No nos ha dicho de dónde van a salir todos esos recursos económicos, de la microempresa o los microempresarios del país que sabemos que son los que sostienen nuestra economía, no ha habido mayor detalle, no ha habido una propuesta concreta. No sé de dónde vamos a obtener esos recursos", afirmó.

Además, el congresista de Renovación Popular precisó que otro aspecto preocupante son solo dos líneas, en 28 hojas de discurso de Mirtha Vásquez, sobre la lucha contra el terrorismo, pero sin precisar cuál es la estrategia.

