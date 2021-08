Alejandro Muñante sobre renuncias en Renovación Popular: Si no se sienten cómodos, tienen la libertad de irse

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. | Fuente: Facebook - Alejandro Muñante

El vocero alterno de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, descartó este lunes que, las renuncias de tres congresistas a su agrupación parlamentaria, se deban a hostigamientos de parte del vocero Jorge Montoya, como denunció Norma Yarrow, una de las disidentes.

En el programa Las 5 de las 7 de RPP, el parlamentario dijo que si los parlamentarios no se sentían cómodos con los lineamientos políticos de la bancada estaban en libertad de apartarse.

"Si no han encontrado la sinergia que se necesita para llevar a cabo una agenda política juntos (con toda la bancada) ellos tienen toda la libertad de hacerlo. Renovación Popular ha tenido una agenda clara de oposición a las políticas del gobierno [...] si hay congresistas que no tienen en claro esto, no siguen en consonancia con los nueve (que se mantienen en el grupo parlamentario) que tenemos claro esto, tienen la libertad de dar un paso al costado", enfatizó.

Este lunes, los congresistas Norma Yarrow Lumbreras, Diego Bazán Calderón y María Córdova Lobatón renunciaron a la bancada celeste "por motivos de conciencia" o no comulgar "con la línea que viene tomando" el grupo bajo la dirección del almirante Jorge Montoya. Yarrow, dijo en una carta, que sufría "contantes actos de hostigamiento" de parte del vocero.

Discrepancias en Renovación Popular

Muñante reconoció discrepancias en la bancada desde cuando se discutió la conformación de una lista para postular a la Mesa Directiva del Congreso, con Montoya a la cabeza. En aquella ocasión, Yarrow se opuso a esa iniciativa con el argumento de que estaba destinada a la derrota.

El vocero alterno dijo que no tiene contacto con Norma Yarrow desde hace tres semanas, pero si participado en reuniones con Bazán Calderón y Córdova Lobatón hace pocos días, por lo que le sorprendió las renuncias de estos dos últimos, puesto que además eran considerados para conformar comisiones parlamentarias en representación del partido.

A inicios de julio, el congresista Héctor Valer fue separado de Renovación Popular. El parlamentario denunció que fue apartado por "decir que en un proceso electoral se tiene que respetar el Estado de derecho". Casi un mes después, fue incorporado a la bancada de Somos Perú-Partido Morado.

Con las nuevas tres dimisiones, la bancada celeste se queda con nueve miembros en el Parlamento.





