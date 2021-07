Congresista Héctor Valer | Fuente: Facebook

El congresista Héctor Valer, que postuló como invitado en la lista de Renovación Popular, fue separado de la bancada sorpresivamente, pese a que no inicia su labor como parlamentario.

Según dijo en entrevista con RPP Noticias, fue retirado de la bancada por pedir que se respete “el Estado de derecho, se tiene que respetar las normas establecidas, la libertad y la democracia”.

“Lo único que hicimos es ejercer nuestra libertad de opinión, respecto a la situación que viene pasando el Perú y mi opinión, justamente a esta emisora (RPP Noticias), fue la de decir que en un proceso electoral se tiene que respetar el Estado de derecho, se tiene que respetar las normas establecidas, la libertad y la democracia”, expresó.

Asimismo, indicó que su colega Jorge Montoya impulsó su salida de la bancada, debido a que no está de acuerdo con generar enfrentamientos entre los grupos que se disputaron la presidencia, en la segunda vuelta.

“Al parecer estos términos no le han gustado al Almirante Montoya y él ha venido permanentemente presionando en el interior del bancada para que se apruebe un reglamento de disciplina, lo hemos aprobado y hace dos días, a las 11:30 de la noche, sacaron sin mi conocimiento un comunicado manifestando que me separaban de la bancada de Renovación Popular en mi calidad de invitado en la lista parlamentaria”, contó.

“Él ha manifestado, en el óvalo Quiñones, en donde se convocaron a los ex oficiales de las Fuerzas Armadas, a no respetar la proclamación del próximo presidente, sea hombre o mujer, si es que la OEA no interviene con la auditoría internacional”, aseguró.

“Yo he sido invitado a (Renovación Popular) en mi condición de presidente de Fuerza Liberal y lo que yo defiendo es el social liberalismo, y no confrontar ni polarizar a los grupos que participaron en el proceso electoral, porque eso conduce a un derramamiento de sangre, y parece que eso es lo que quiere el Almirante Montoya, en su calidad de vocero de la bancada”, añadió Héctor Valer.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’:¿Es seguro combinar vacunas de Astrazeneca y Pfizer?