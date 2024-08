Alejandro Soto: "En mi gestión la Mesa Directiva no ha aprobado ninguna pensión o beneficio para Alberto Fujimori"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Alejandro Soto dice que en su gestión no se ha aprobado ninguna pensión para Alberto Fujimori

El expresidente del Congreso Alejandro Soto dijo en RPP que su gestión no aprobó otorgar una pensión vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori porque señaló que el área administrativa se encargó de evaluar el pedido.

“Todos teníamos conocimiento de que el señor Alberto Fujimori había solicitado una prensión al Congreso de la República, pero son las instancias administrativas las que aprueban o desaprueban esos pedidos, no es competencia de la Mesa Directiva. Por eso es que me ratifico en señalar que, en mi gestión, la Mesa Directiva no ha aprobado ninguna pensión o beneficio para el señor Alberto Fujimori”, dijo el congresista.

En La Rotativa del Aire, Alejandro Soto insistió en que no es competencia de la Mesa Directiva del Congreso revisar trámites del área administrativa y que consultar opiniones no va a revertir la decisión tomada a favor de Alberto Fujimori, quien ya recibe una pensión vitalicia.

“Revisar un trámite que ha hecho el área administrativa no es competencia de la Mesa Directiva. Así que lo que está haciendo la actual Mesa Directiva en consultar opiniones y todo lo demás no va a revertir lo que ha hecho el área administrativa. Ya está hecho. El señor Fujimori ya está recibiendo su pensión y va a seguir recibiendo”, señaló.

Silencio con la prensa

En otro momento de la entrevista con RPP, Alejandro Soto sostuvo que durante su gestión como presidente del Congreso de la República decidió no hablar con la prensa porque, a su criterio, los medios cuestionaron su vida personal y no a hablar de temas que vinculan a su trabajo. Además, dijo que lo hizo para resguardar sus derechos.

“Creo que en el Perú hay libertad de expresión y eso supone hablar o no hablar. Aún cuando uno concurre al Ministerio Público y al Poder Judicial, uno tiene derecho a guardar silencio y yo opté por hacerlo en resguardo de mis derechos. Yo he optado por guardar un prudencial silencio y que sean los hechos que demuestren si hubo o no un trabajo en beneficio del país”, afirmó.

Del mismo modo, el parlamentario dijo que los altos porcentajes que desaprobación hacia el Congreso que publican las encuestadoras “no corresponden a la realidad”. “A mi criterio son encuestas de gabinete. No han ido al pueblo a preguntar realmente. No creo en esas encuestas de Lima, ciudad capital, que no visitan las provincias, que no saben que es lo que realmente ocurre”, apuntó.