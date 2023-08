Gladys Echaíz apoyará moción de censura contra Alejandro Soto: "Debemos tomar una decisión"

Gladys Echaíz, parlamentaria de Renovación Popular, expresó este lunes que apoyaría la moción de censura al presidente del Congreso, Alejandro Soto, debido a la cantidad de denuncias que tiene en su contra. Sin embargo, aclaró que es una posición personal y que el tema todavía no es discutido en su bancada.

“Yo sí (apoyaría, pero) no lo he visto (la moción). Estoy hablando a título personal, nosotros no nos hemos reunido, no sé si hoy nos convoquen-, pero creo que debemos tomar una decisión sobre el particular. Cada día es una nueva historia, nuevas cosas, pero de pronto salen a decir: ‘pruebas, presunción de inocencia’, cuando estamos hablando de temas éticos, de conductas inapropiadas, inadecuadas que indudablemente afectan gravemente la institución”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Glady Echaíz también expresó su desconfianza en la Comisión de Ética porque considera que dicho grupo de trabajo está integrado por las mismas bancadas que protegen a Alejandro Soto.

“Es vergonzoso e intolerable, pero qué hacemos si hay cuatro bancadas que lo sostienen y debemos decirlo con sus nombres: es Perú Libre, es Avanza País, es Alianza para el Progreso y Fuerza Popular. ¿Qué hacemos nosotros?”, agregó.

Deslinda de acusaciones

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, emitió un comunicado para informar que no tenía conocimiento ni injerencia en las coordinaciones de los trabajadores de su despacho. Esto luego de la reciente denuncia periodística en su contra acerca de que personal de su despacho habría coordinado acciones a su favor y de descrédito de sus adversarios políticos a través de redes sociales.

"Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna", expresó el titular del Legislativo.

Además, Soto señaló que iniciará una "investigación interna" para esclarecer los hechos señalados.

El dominical Cuarto Poder difundió anoche un reportaje donde señalan que el año pasado, Eduardo Quezada, entonces asesor de la bancada de APP, Sandra Rodríguez, asesora principal de Soto; y Penélope Contreras, una trabajadora de su oficina, coordinaban acciones en redes sociales a favor del titular del Parlamento.

“Como se indicó ayer debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al ‘zorrito run run’ Bellido y resaltar que Ugarte jaló siete veces su examen de docencia”, habría ordenado Quezada, en un grupo de WhastApp, para desacreditar a Luis Aragón (Acción Popular), Guido Bellido (Perú Bicentenario) y Katy Ugarte (Unidad y Diálogo Parlamentario).