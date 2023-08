Carlos Anderson apoyará moción de censura contra Alejandro Soto: "En un gesto de grandeza, debe renunciar "

Congreso "Roberto Sánchez también tiene problemas de naturaleza moral y ético", dijo Anderson

"Roberto Sánchez también tiene problemas de naturaleza moral y ético", dijo Anderson. | Fuente: RPP

El congresista no agrupado Carlos Anderson señaló que, de presentarse la moción contra el titular del Parlamento, Alejandro Soto, votaría a favor, pues consideró que existen evidencias en su contra. No obstante, indicó que todavía no ha firmado la iniciativa, ya que su autor, Roberto Sánchez, estaría involucrado también en problemas de naturaleza moral.

"Uno no puede tener como presidente del Congreso a alguien que represente, en teoría, la majestad del primer poder del Estado tan cuestionado que haya sido encontrado con tantas mentirillas a lo largo de todo este mes, con tantas evidencias y simplemente decir que vamos a analizar o considerar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No he firmado la moción de Roberto Sánchez porque creo que él también tiene problemas de naturaleza moral y ético, también está cuestionado y tiene un proceso en la justicia. Y ha perdido toda credibilidad por haber sido comparsa del gobierno del señor Castillo durante 18 meses. Así que no es la mejor persona para presentar nada que tenga que ver con dimensiones morales y éticas. Pero de lograr presentarse la moción, votaría a favor de la censura de Alejandro Soto (...). En un gesto de grandeza, debe renunciar", agregó.

"Roberto Sánchez también tiene problemas de naturaleza moral y ético", dijo Anderson. | Fuente: RPP

Guido Bellido: "Una vez que tengamos una postura, la vamos a dar a conocer"

Por su parte, Guido Bellido, vocero de Perú Bicentenario, mencionó que dentro de su bancada todavía no se ha optado por una postura y que, de no haber un criterio unánime, cada miembro votará de manera personal.

"La moción de censura que está corriendo es una iniciativa individual, personal del congresista Roberto Sánchez. Y ni siquiera tiene un respaldo todavía de su bancada. Si va a venir una censura, creo que va a ser más consensuada. Por lo que veo casi todas las censuras presentadas con espíritu individual no han prosperado", precisó.

"Antes de tomar una postura individual, como vocero tengo que escuchar la apreciación de los integrantes de la bancada. Una vez que tengamos una postura, vamos a dar a conocer cuál es la posición. Si hay un criterio unánime, se plantea como bancada. Y si no hay criterios unánimes, lo más probable es dar libertad para que cada congresista pueda tomar una acción", finalizó.