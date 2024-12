Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Alejandro Soto rechaza vinculación con supuesta red de prostitución en el Congreso: "Estamos mellando la imagen del primer poder del Estado"

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, respondió a las acusaciones sobre la existencia de una presunta red de prostitución al interior del Parlamento y aseguro que dicha denuncia está afectando la imagen del primer poder del Estado.

"Tengo que rechazar esas afirmaciones tendenciosas y calumniosas que se vienen efectuando a través de distintos medios de comunicación. Yo no sé cuál es la base, o cuál es el argumento, o cuál es la prueba que demuestre que en el Congreso haya una red de prostitución", manifestó en diálogo con RPP.

Soto, extitular del Legislativo, también se defendió de las acusaciones de una testigo que lo involucran con esta presunta red, quien mencionó que habría sostenido una reunión con una mujer, identificada como Isabel Cajo, a quien afirmó no conocer.

"Completamente falso, señor. Recuerde que viene una declaración de una persona que no se identifica, que no se muestra y que además no dice que hay una cita conmigo (...) Mi actuación como presidente del Congreso siempre ha sido con una política de puertas abiertas", mencionó.

Asimismo, dijo no tener relación con la contratación de Jorge Torres Saravia, destituido como jefe de la Oficina Legal y Constitucional e investigado por el presunto delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.

"Se dice, por ejemplo, que yo he creado un puesto para el señor Jorge Torres Saravia. O sea, se habla de todo sin ninguna base, sin ningún argumento. Eso no puede ser, tenemos que ser más serios y objetivos. Un hecho aislado, un crimen de una extrabajadora, tiene que ser investigado en profundidad por la Policía Nacional del Perú, por el Ministerio Público", remarcó.

De igual manera, afirmó que no conocía a Andrea Vidal, trabajadora del Parlamento que fue asesinada en La Victoria, en un ataque que estaría vinculado a esta presunta red de prostitución y ha exigido una "profunda investigación" del crimen.

"Hay que ser un poco más prudentes en las expresiones que uno puede tener, porque se está mellándose la imagen del Congreso de la República, se está mellando la imagen de un partido político, y finalmente, injusta e indebidamente, se me pretende involucrar a mí por hechos que yo no tengo ninguna participación directa en la contratación de estas personas", sostuvo.

Soto niega favorecimiento a Jorge Torres

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, reveló que Jorge Torres Saravia fue el encargado de elaborar un informe que blindó a Alejandro Soto en un proceso por el presunto delito de nepotismo. Tras ello, habría sido ascendido a jefe de la Oficina Legal del Congreso.

En respuesta a lo mencionado por Burgos, Soto dijo que Torres Saravia solo emitió una opinión sobre el caso y que tanto la Contraloría General de la República, como la Comisión de Ética, encargadas de la investigación, determinaron que no tenía "ninguna responsabilidad" en el caso.

"El señor Torres Saravia también emitió una opinión. Todo eso ha pasado a la Comisión de Ética y los congresistas que intervienen en esa comisión han determinado que no existe ninguna responsabilidad de carácter administrativo en mi persona. De tal suerte que no he merecido ningún favorecimiento, porque reitero, ha sido la Contraloría que investiga en profundidad este supuesto nepotismo", dijo Soto.