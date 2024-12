Eduardo Salhuana dice que en ningún momento llegó información al Congreso sobre intervención quirúrgica de Dina Boluarte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso Eduardo Salhuana: En ningún momento llegó información al Congreso sobre intervención quirúrgica de Dina Boluarte

Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, afirmó que durante el periodo en el que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica, no llegó ninguna información sobre dicho procedimiento al Legislativo.

"La información que tengo en la presidencia es que no llegó en ningún momento ninguna información en ese sentido. O sea, que el Congreso no estuvo enterado de todo esto. Efectivamente, de manera formal, al menos no llegó jamás", apuntó en RPP.

Salhuana consideró que la exigencia de informar al Congreso sobre esta intervención estaba sujeta a la naturaleza de la misma y si ocasionaba que la mandataria no pueda ejercer sus funciones con normalidad.

En ese sentido, lamentó que la Comisión de Fiscalización no cuente con las facultades de comisión investigadora para esclarecer este caso.

"Creo que ahí quizás haya faltado un mayor nivel de persuasión, de explicar de una mejor manera la necesidad de tener estas facultades de comisión investigadora por parte de la misma comisión", refirió.

Pleno no aprobó reforma que restringe participación de sentenciados en elecciones

El Pleno del Congreso de la República no aprobó la reforma constitucional que restringe la participación de sentenciados por delitos graves en elecciones. El texto solo obtuvo 65 votos a favor de los 87 que requería para que se apruebe en primera votación.

Consultado al respecto, Salhuana lamentó que no se haya podido aprobar la norma y atribuyó la decisión a sectores "con una posición distinta".

"El sistema también tiene que protegerse y, en este caso, era evidente que hay candidatos, hay ciudadanos que se pasean por calles y plazas ofreciendo propuestas totalmente antidemocráticas", aseguró Salhuana, poniendo como referencia a Antauro Humala.

"El camino está abierto, digamos, para la postulación y eso es responsabilidad del Congreso, tenemos que asumirlo. No supimos obtener una mayoría frente a una situación que era totalmente favorable para el país", mencionó.