Alejandro Toledo fue detenido esta mañana en EE.UU.

Congresistas de distintas bancadas se han pronunciado tras la detención en Estados Unidos del expresidente Alejandro Toledo, en el marco del proceso de extradición que se le sigue por presuntamente estar involucrado en el caso Odebrecht.

En diálogo con RPP Noticias, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) consideró que no se debe politizar el arresto de Toledo Manrique, al considerar que la defensa legal del expresidente puede usar esto para evitar su extradición.

“Tenemos que tener cuidado en no politizar el caso, que los políticos no esgriman razones que no sean otras que las estrictamente judiciales, porque el presidente Toledo tiene un buen estudio de abogados y va a basar su defensa en que hay una persecución política”.

Según Bruce, ministro durante el régimen toledista, la defensa de Toledo esgrimirá que en Perú no hay condiciones para un juicio justo. “La Corte de California es muy garantista”, remarcó el legislador.

Roy Ventura (Fuerza Popular) consideró que no se debe politizar el tema, aunque ironizó con la posibilidad de que esta detención sea “una cortina de humo para tapar el tema de Tía María”.

Todo el Perú esperaba la captura de Alejandro Toledo. Su extradición debe producirse a la brevedad para que responda por las graves acusaciones de corrupción. El país tiene derecho a conocer toda la verdad. Estaremos vigilantes a que las investigaciones lleguen hasta el final. — Bancada Nuevo Perú (@NuevoPeruGP) 16 de julio de 2019

La también fujimorista Yeni Vilcatoma publicó un escueto texto en su cuenta en Twitter, en el que emplaza al ex jefe de Estado a “contarlo todo”. “¿Qué pasó el verano pasado?”, se preguntó en tono irónico.

Desde la izquierda, la bancada Nuevo Perú saludó la detención de Toledo Manrique y consideró que la extradición “debe producirse a la brevedad para que responda por las graves acusaciones de corrupción”.

“Todo el Perú esperaba la captura de Alejandro Toledo. (...) El país tiene derecho a conocer toda la verdad. Estaremos vigilantes a que las investigaciones lleguen hasta el final”, señaló la agrupación.