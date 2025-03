Alex Flores señaló que diferentes bancadas "están blindando" al ministro Juan José Santiváñez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Están blindando de una manera descarada a un ministro incapaz", dijo Flores | Fuente: Congreso

El congresista de la Bancada Socialista Alex Flores refirió que miembros de las bancadas de Fuerza Popular, Avanza País, Acción Popular, Perú Libre y la Bancada Magisterial están blindando al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al no impulsar las denuncias constitucionales en su contra.

"He presentado una denuncia constitucional por infracción a la Constitución, por mentir y por deshonrar a la nación, contra el ministro Santiváñez. No se puede permitir que un ministro de Estado pueda mentir y lo haga al aire. ¿Significa que se está chuponeando, que se está volviendo a las prácticas montesinistras de intervenir las comunicaciones privadas y los medios de comunicación?", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"No podemos dejar en impunidad este tipo de hechos. Nosotros, como congresistas, tenemos que cumplir con nuestra función. Es decir, alegremente un ministro miente y no vamos a decir nada de ninguna manera. Lamentablemente, hay un espíritu de blindaje dentro del Congreso de la República. Pero ese hecho no significa que no luchemos contra la impunidad", aseveró.

"No quieren firmar lo de la bancada fujimorista, los acuñistas, no quiere firmar Avanza País, Acción Popular, Perú Libre, la Bancada Magisterial. Es decir, están blindando de una manera descarada a un ministro incapaz, a un ministro que miente y en plena crisis de inseguridad ciudadana se va fuera del país", agregó.

"Están blindando de una manera descarada a un ministro incapaz", dijo Flores | Fuente: RPP

A favor de la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia y de la censura contra Eduardo Salhuana

En otro momento, Flores indicó que se encuentra a favor de restituir la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, así como censurar el titular de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, luego de conocerse que operaría una presunta red de prostitución dentro del Parlamento.

"Definitivamente. No solamente voy a votar a favor, sino que vamos a defender que es urgente que se pueda restituir, porque lamentablemente a diario mueren peruanos. Ha sido nefasta haberla modificado y no haberla restituido oportunamente. Creo que también hay parte de responsabilidad de la Mesa Directiva", aseveró.

"Nosotros vamos a votar a favor de la censura. Toda la bancada, porque igual en este caso hay una responsabilidad de parte de quien dirige la Mesa Directiva sobre esta presunta red de prostitución que se habría tejido dentro del Congreso", culminó.