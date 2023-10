Patricia Juárez: "La moción de vacancia va a ser rechazada porque no tiene ningún sustento legal"

Congreso Alex Flores dijo que viaje de la presidenta Boluarte a Europa fue improductivo

Patricia Juárez es congresista de Fuerza Popular. | Fuente: Andina

La congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte será rechazada, pues consideró que no existe sustento legal para sacarla adelante.

Asimismo, indicó que no se puede decir que el viaje de la mandataria a Europa haya sido improductivo, ya que se pretendía buscar inversiones para nuestro país.

"El viaje de la presidenta de la República se enmarca dentro de una autorización que el Congreso le ha dado para el referido viaje previo a una que ley que se dio a efectos de que pueda darse, considerando una situación singular en vista de que no hay vicepresidentes para que pueda salir y representar al Estado peruano (...). La moción de vacancia va a ser rechazada porque no tiene ningún sustento legal. Entiendo que es posición política que se da y se aprovecha políticamente en el sentido de que salió el viaje y vamos a levantar este tema, pero desde el punto estrictamente legal no tiene ningún asidero", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Si nos remontáramos a las veces que las bancadas de izquierda les dieron la autorización de viaje al señor Castillo, ahí sí podríamos hablar de temas absolutamente improductivos. La verdad es que siempre que fue al exterior nos hizo quedar muy mal a los peruanos. Nunca se consiguió absolutamente nada. Esperamos y al menos hemos confiado que en este caso, cuando se ha pedido la autorización de viaje para el caso de Alemania, ha sido porque, de acuerdo a la explicación que hemos recibido, es porque se va a buscar inversiones", agregó.

Alex Flores dijo que viaje de la presidenta Boluarte a Europa fue improductivo. | Fuente: RPP

Alex Flores sobre vacancia: "Además del viaje, se suma la crisis política"

En tanto, el congresista de Perú Libre, Alex Flores, mencionó que la moción de vacancia contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, se sustenta en que la ley que se aprobó para permitir su salida no fue constitucional. Asimismo, indicó que la crisis política, económica y su falta de respuesta frente a los fallecidos durante la protestan hacen insostenible su permanencia en el cargo.

"La moción de vacancia se presenta por dos razones: una, porque sale del país de forma inconstitucional. El artículo 115 de la Constitución Política del Perú dice de forma taxativa en el segundo párrafo que en ausencia del presidente de la República, tienen que sustituirlo los vicepresidentes. Y en caso no hubieran, simplemente no puede salir Dina Boluarte. De tal manera que esa ley es inconstitucional, porque debió ser una reforma constitucional (...) y la jerarquía en los rangos de ley las tienen las normas constitucionales y no una norma de desarrollo ordinario", aseveró.

"Más allá de ello, la vacancia va porque Dina Boluarte, como presidenta, debe ser la primera en respetar y hacer respetar la Constitución. Y ella la está vulnerando. Además, se suma la crisis política, económica, y no responder frente a la violación de derechos humanos. La vacancia es un juicio político, no un juicio legal. Legalmente, ella responderá ante el Ministerio Público. En este momento, es preciso hacer un control político frente a un gobierno que durante 10 meses ha demostrado su incapacidad", finalizó.