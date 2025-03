Luis Aragón:"El allanamiento a la casa de ministro Santiváñez no era prudente"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Aragón, presidente de la comisión de Constitución en el Congreso, consideró este martes que no era prudente un allanamiento a la casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

"Yo creo que nos genera preocupación el Ministerio Público. Por un delito de abuso de autoridad, que no es sicariato y extorsión, se esté dando un allanamiento. El allanamiento no era prudente ni necesario, aquí la investigación debe continuar. A mí me parece un exceso (el pedido de impedimento de salida del país) y el Poder Judicial debe pronunciarse en los próximos días", expresó en el programa Prueba de Fuego de RPP.

Aragón señaló que, según la Constitución, tanto la presidenta como los ministros pueden ser investigados, pero no denunciados durante el ejercicio del cargo.

"Esa es la prerrogativa constitucional que está plasmada en la Carta Magna. Ahí, si hay una interpretación mayor, será el TC quien lo haga", añadió.

Aragón consideró que en lugar de presentar una moción de censura contra Santiváñez, como lo han hecho sus colegas, se debió impulsar antes una interpelación para citar al ministro y que brinde un balance de su gestión frente al Parlamento.

"Yo lo apruebo (su gestión). Hay acciones importantes que ha realizado y hay ahí una data, estadística. Yo no soy su vocero, defensor ni mucho menos, pero una interpelación hubiera sido importante para que explique al detalle los logros que ha tenido", manifestó.

Allanan casa de ministro

El Ministerio Público llegó la madrugada del lunes a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la madrugada de este lunes para una diligencia de allanamiento por el caso de presunto de abuso de autoridad por el que es investigado por la Fiscalía.

La diligencia fiscal se inició a la 5:31 a.m., de acuerdo con una declaración del propio Santivañez, quien dijo estar sorprendido con la actuación de la Fiscalía, pues consideró que no se trata de una actuación regular.

"No hay ningún tema de controversia en la prestación de servicios, tráfico de influencias. Es en el proceso de abuso de autoridad que se está siguiendo en la Fiscalía (...). Es la primera vez que en un caso de abuso de autoridad veo un allanamiento", aseveró.