En entrevista con RPP Noticias, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, cuestionó que la Comisión de Constitución del Congreso haya aprobado un dictamen que regula la cuestión de confianza. "El Congreso puede interpretar auténticamente una ley con otra ley, pero no puede interpretar auténticamente a la Constitución porque este no la ha creado. El que podría hacerlo es la Asamblea Constituyente, que no existe", precisó Torres.