El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reconoció que, meses atrás, cuando asumía el Ministerio de Justicia, se reunió con el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco; sin embargo, aclaró que este encuentro, que ocurrió en una calle de San Borja, no se dio en su condición de representante del Poder Ejecutivo.

"Yo me reúno frecuentemente con mis colegas de la Universidad de San Marcos, pero no estoy ejerciendo la función de ministro de Estado. No hay que confundir funciones. Todo funcionario público también realiza actvidades particulares, privadas", señaló.

Sin embargo, esta explicación generó cuestionamientos en los integrantes de la Comisión de Fiscalización, a la cual Aníbal Torres acudió para responder sobre los presuntos actos ilícitos en los que estarían involucrados el presidente Pedro Castillo y su exsecretario Bruno Pacheco reveladas por la empresaria Karelim López.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, señaló que la respuesta del jefe del Gabinete Ministerial genera "controversia". En su réplica, Aníbal Torres cuestionó que esta sensación se genera porque los congresistas "quieren darle la vuelta (a sus explicaciones) y encontrar algo ilícito".

Este comentario generó la incomodidad del presidente de la Comisión de Fiscalización, quien incluso tuvo que apagar el micrófono del representante del Poder Ejecutivo para responderle que el grupo parlamentario está llevando a cabo "una investigación seria".



"Aquí no estamos imaginando nada, estamos todos (sesionando) alturadamente. No voy a permitir que usted diga eso. Estamos siendo objetivos. La imaginación la puede tener usted, acá estamos nosotros haciendo una investigación clara, contundente, seria, no estamos induciendo a error a nadie", refutó.

Semanas atrás, la investigada empresaria Karelim López acusó a Aníbal Torres de generar una "intimidación" en Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos de corrupción. Al respecto, el ministro recordó que la empresaria ha dado hasta siete versiones sobre este encuentro.

"Me reuní con el señor Bruno Pacheco cuando me conducía de San Isidro a Surquillo en una calle de San Borja. (Pacheco) subió al vehículo y le pregunto '¿qué cosa pasó?' porque ya se sabía lo de los 20 mil dólares. Me dice: 'doctor, no es cierto lo que están manifestando, esos 20 mil dólares yo los he retirado del banco, tengo el voucher'. Le dije si había presentado ese vocuher a la Fiscalía y me dijo que sí, entonces le dije: 'si ya ese dinero está bancarizado qué problema hay'", contó.

Torres aseguró que Bruno Pacheco detalló que el dinero lo colocó en el baño de Palacio de Gobierno porque en ese lugar estaba el armario y, además, que estaba peleado con su cónyuge. Finalmente, el exsecretario le habría comentado que estaba sin trabajo, aunque, según Torres, se adelantó a decirle que por el momento no podía trabajar en el Estado.

Karelim López: "Aníbal Torres silenció a Bruno Pacheco"

Semanas atrás, la investigada empresaria Karelim López acusó a Aníbal Torres de generar una "intimidación" -cuando era ministro de Justicia- en Bruno Pacheco para que guardara silencio sobre los presuntos actos irregulares en el gobierno de Pedro Castillo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, la empresaria aseguró que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco "se vaya, que abandone el país" e incluso le planteó esta posibilidad en una reunión que sostuvieron en noviembre del año pasado.

La aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público recordó que acompañó a Bruno Pacheco a esta reunión cuando ya estaba fuera de la Secretaría General de Palacio de Gobierno. En la cita, Aníbal Torres pedía "que Bruno se vaya para que no hable".



López señaló que la reunión fue coordinada por un sobrino del presidente Castillo que estaba a cargo de trabajos de Inteligencia y en ella Torres habría ofrecido a Bruno Pacheco un puesto de agregado o embajador "para que saliera del país". La empresaria agregó que Pacheco se negó a este ofrecimiento; sin embargo, luego habría decidido guardar silencio.

"(Mencionó) que Bruno tenía que irse del país, que ellos lo iban a controlar todo, que no habría problema, que el Congreso lo tenían controlado. Obviamente que eso lo sabíamos porque tenían a Acción Popular con 'Los niños', que es algo que también se irá corroborando con la investigación fiscal", indicó.

