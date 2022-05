Abogado de Bruno Pacheco: Karelim López no lo mencionó en organización criminal | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El Poder Judicial realizó este martes la audiencia de apelación para decidir si se revoca o no la prisión preventiva contra los implicados en el caso Provías Descentralizado - Puente Tarata, donde se encuentran involucrados el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y dos sobrinos del presidente Pedro Castillo, quienes se encuentran prófugos.

Durante la audiencia, la defensa legal de Pacheco aseguró que no existen pruebas firmes contra su defendido para acusarlo de ser integrante de una organización criminal. El abogado se sustentó en las declaraciones de la empresaria Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz ante el Ministerio Público.

"Karelim López en ningún momento sindica a mi patrocinado como integrante de una organización criminal. Yo quiero preguntarle al representante del Ministerio Público en qué parte de la declaración se involucró al señor porque en ningún momento la señora indica que el señor haya participado en un hecho delictivo, señaló la abogada Giuliana Quiñones.

Cabe recordar que Bruno Pacheco se encuentra no habido hace un mes. Al respecto, su abogada manifestó que su patrocinado no tendría que ponerse a derecho porque, en su opinión, no tiene responsabilidad en el caso. Además, refirió que el exsecretario presidencial "vive en el Rímac y que si no lo han encontrado no significa que no viva ahí".

"Si Pacheco habla, Castillo no estaría en Palacio"

Recientemente, la aspirante a colaboradora eficaz Karelim López dijo que el Gobierno protege a Bruno Pacheco con el propósito de que el exsecretario general de Palacio de Gobierno no declare sobre los presuntos contratos irregulares en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).



"Ahora sí [protege a Pacheco]. En su momento, lo dejaron, lo abandonaron, tenía mucho miedo. Pero yo creo que, al verse entre las cuerdas el presidente, no le ha quedado de otra que buscar protegerlo, porque si Bruno habla, [Pedro Castillo] no estaría un día más en Palacio", señaló en una entrevista con El Comercio.



Bruno Pacheco, quien se encuentra prófugo, es investigado por el proceso de licitación del proyecto Puente Tarata III (San Martín) en Provías Descentralizado, órgano adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.



El pasado 12 de abril, el Poder Judicial dispuso 36 meses de prisión preventiva contra el exalto funcionario y pidió su ubicación y captura, al ser acusado del presunto delito de colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado.



Karelim López, sobre quien pesa una orden de comparecencia con restricciones, ratificó el miércoles último ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que el presidente Pedro Castillo sería el cabecilla de una organización criminal que opera en el Ministerio de Transportes.

