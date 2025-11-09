Acusan a la congresista Ariana Orué de usar a su trabajador para que la lleve al gimnasio y de contratar a la "pareja" de su hermana

Investigación periodística denuncia un posible conflicto de interés por parte de la congresista de Podemos Perú, Ariana Orué.

Una investigación periodística acusó a la congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú, de utilizar al personal de su despacho para tareas personales y de haber contratado a una persona que tendría una vinculación sentimental con su hermana.

Un reportaje de Cuarto Poder difundió imágenes en las que, aparentemente, se observa que Alex Paredes, coordinador parlamentario, traslada a Orué Medina a un gimnasio en un vehículo con pase oficial.

Durante el tiempo que Orué permanecía en su entrenamiento, Paredes Martel —quien no tiene grado académico registrado en la Sunedu y percibe un sueldo de más de 3100 soles mensuales— la esperaba afuera del local.

“No me movilizan para ir al gimnasio, yo voy por mis propios medios. Mis asesores siempre están en la comisión”, dijo inicialmente. Sin embargo, poco después reconoció que su coordinador parlamentario, “cuando está fuera del horario laboral, que acá es de 9 a 10 [de la mañana], me traslada [al gimnasio]”. “Él me ha transportado un par de veces, nada más”, aseguró.

De acuerdo con José Cevasco, exoficial mayor del Congreso, la función principal de un coordinador parlamentario es articular las demandas de la población con el despacho legislativo, y no brindar “apoyo para el ejercicio físico” de la parlamentaria.

Contrata a la supuesta pareja de su hermana

Por si fuera poco, el dominical informó que Ariana Orué ha contratado a Renzo Nicolás Basurco como asesor II, con un sueldo de 10 000 soles mensuales. Según el programa, citando documentos policiales, Basurco —licenciado en Comunicaciones— sería la “pareja” de Shirley Orué, hermana de la congresista.

Registros policiales señalan que Basurco y Shirley Orué fueron intervenidos el 1 de noviembre de 2021 en aparente estado de ebriedad, mientras se encontraban en un vehículo de color plomo perteneciente al padre de la congresista.

Ariana Orué evitó dar una respuesta clara cuando se le consultó si su hermana tiene un vínculo sentimental con su asesor congresal. “No lo sé”, dijo. Por su parte, su hermana sostuvo: “No puedo ventilar mi vida privada porque no soy figura pública”.

La abogada penalista Cecilia Madrid consideró que esta revelación podría implicar un conflicto de interés.