Harvey Colchado anuncia que postulará al Congreso: "Lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer" [VIDEO]

El exjefe de la Diviac manifestó en RPP que dejará de lado sus intenciones de volver a la Policía Nacional para iniciar su carrera en la política.

Harvey Colchado anuncia que postulará al Congreso: "Lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer"

El exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, anunció esta noche que postulará al Congreso en las próximas elecciones del 2026. En ese sentido, aclaró que todavía está evaluando el partido donde se afiliará para participar de los comicios.

"Hoy decidido dejar mi institución, ya no intentar un regreso a la Policía y entrar a la carrera política. Yo quiero y voy a postular al Congreso porque en el Congreso veo que está la corrupción. Ahí está la madre del cordero y por eso es que he decidido postular y lo que voy a hacer ahora es evaluar con qué partido lo podría hacer", expresó en el programa 'Las Cosas Como Son' de RPP.

Colchado criticó que el actual Parlamento haya aprobado leyes a favor de la criminalidad y se viera envuelta en varias polémicas.

"No es posible que den estas leyes pro crimen, no es posible que condonen deudas a grandes empresas. ¿Cómo es posible que existan congresistas 'corta uñas', 'mata perros', que contraten a familiares, se suban los sueldos, elijan mal a los miembros del TC, JNJ, que quieran reformar abusivamente el sistema de justicia para poner a fiscales y jueces de su entorno", manifestó.

Lamenta situación de la Diviac

Colchado también cuestionó que la Diviac pase ahora a manos de la Dirincri. En su opinión, esta decisión forma parte de una venganza contra esta división policial.

"Lo que están haciendo es una venganza que es parte de un presunto plan criminal de la organización criminal denominada por la prensa como 'Los Waykis en la sombra'. Se ha consumado el presunto plan criminal del Gobierno de Dina Boluarte", expresó.

Colchado aseguró que a la Diviac se le ha quitado sus funciones de inteligencia y ahora ya no investigarán al crimen organizado sino delitos como robos, secuestros o extorsión.