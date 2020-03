Disculpen, algunos problemas de red. Publicado por Arlette Contreras en Sábado, 28 de marzo de 2020

La parlamentaria Arlette Contreras aseguró la noche de este sábado que renunció a la bancada de Frente Amplio, debido a que esta agrupación no mostró interés en su agenda de lucha contra la violencia hacia la mujer, además de que le quisieron imponer la militancia.

A través de un video compartido en su cuenta de Facebook, la legisladora explicó que ella intentó dejar el Frente Amplio en buenos términos, pero que desde esa bancada solo le respondieron con ataques y calificativos. Agregó que desde que ingresó a la lista de candidatos del Frente Amplio dejó en claro que buscaba desarrollar la agenda mujer en el Parlamento y no encontró oposición.

“Al Frente Amplio tan poco le ha interesado la violencia en contra de las mujeres que ni siquiera ha previsto su participación en la Comisión de la Mujer ni como accesitarios, no tienen participación en dicha comisión, pese a que yo se los he pedido de distintas formas, desde el primer momento cuando me presenté con ellos y eso no lo puedo tolerar”, comentó la congresista.

Denunció obstaculización

En esa línea, aseguró que la bancada del Frente Amplio obstaculizó su proyecto de ley contra la violencia hacia la mujer, por lo que tuvo que acudir a parlamentarios de otras bancadas para que lo firmen. También invocó a los legisladores esas otras agrupaciones a que prioricen el trabajo de normas para frenar los casos de agresiones y maltrato a mujeres.

“Qué puedo hacer si mi proyecto de ley no es de su interés y me dejan esperando para que lo firmen. He creado espacios fuera del partido, me he visto en la necesidad de convocar a las mujeres congresistas del Parlamento y en dos horas he logrado que firmen mi primer proyecto, cosa que no pasaba en el Frente Amplio, por estas razones y mucho más yo no podía continuar en un espacio de esa naturaleza”, dijo.

Arlette Contreras presentó su renuncia al Frente Amplio el pasado 26 de marzo. | Fuente: Facebook: Arlette Contreras

Sobre trabajadores de su despacho

Respecto de la vinculación de sus colaboradores con agrupaciones ligadas a la corrupción, Contreras dejó en claro que ninguno de sus trabajadores tiene afiliación política y que al momento de escogerlos se centró en su trabajo y experiencia para que sumen a sus propuestas en el corto tiempo de legislatura. Rechazó también ser fujimorista y que haya dejado el Frente Amplio para integrar otra bancada.

“Yo no estoy en otro partido político, mis intenciones y el motivo por el que renuncié no es para irme a otro partido político. No soy fujimorista, las personas de mi equipo tampoco lo son, ninguno tiene afiliación política; sin embargo, se les ha tildado así”, sostuvo.

“Lo que yo no he permitido es que se me imponga personal y eso de pronto ha molestado, lo que yo no he permitido es sentir esa presión de que también tenga que convertirme en militante del Frente Amplio o que mi personal también lo haga, cuando la afiliación política no es una obligación y no se impone y no tendría por qué imponerse nunca”, expresó.