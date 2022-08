El congresista señaló que buscará el consenso de las fuerzas políticas para que apoyen su candidatura | Fuente: Andina

La bancada de Avanza País, propuso al congresista Diego Bazán, a ocupar el cargo de la tercera vicepresidencia del Congreso. Dicho cupo deberá ser ocupado tras la renuncia de Wilmar Elera (Somos Perú) días después de su elección.

"Los miembros de la bancada hemos acordado presentar la candidatura de Diego Bazán para ocupar la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República. Estamos seguros de que desempeñará un excelente trabajo", dijo la publicación en las redes sociales del grupo parlamentario.

Recordar que el día de ayer, en el programa La Rotativa del Aire-Edición Noche, el parlamentario Diego Bazán había declarado que iba a proponer desde su bancada (Avanza País) un candidato a la tercera vicepresidencia del Congreso.

Finalmente, por decisión del grupo parlamentario, resultó ser el propio congresista el aspirante a dicho cargo en la Mesa Directiva del Parlamento.



Buscará apoyo de fuerzas políticas

Al conocerse su candidatura a la tercera vicepresidencia del legislativo, Diego Bazán señaló en Canal N que hubo consenso en su bancada para su postulación y buscará votos con las demás fuerzas políticas.

"Quienes me conocen desde el día uno conocen que he asumido esta gran responsabilidad [como congresista] y he estado a las alturas de las circunstancias siendo una oposición bastante responsable y obviamente espero que la mayoría parlamentaria me pueda elegir", declaró Bazán,

"Hubo un consenso bastante importante, la mayoría me escogió y voy a conversar con cada una de las fuerzas políticas del Congreso en miras a esta elección en los próximos días", añadió.

Postura sobre la vacancia presidencial

En la Rotativa Al Aire-Edición Noche, Diego Bazán señaló que tiene confianza en que las denuncias contra el presidente Pedro Castillo "llamarán a la reflexión de aquellos que no piensan en el país".

Bazán declaró que estaría a favor de elecciones generales pero reafirmó su postura a favor de inhabilitar a Dina Boluarte, actual vicepresidenta. "Solo habría la vacancia y asumiría la presidenta del Congreso, quien no ha sido elegida para gobernar, sino que debe convocar a elecciones generales".

Renuncia de Wilmar Elera

En vísperas se conoció que el parlamentario Wilmar Elera presentó su renuncia al cargo de tercer vicep tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Parlamento.

A través de un comunicado enviado a la presidenta del Congreso, Lady Camones, Elera explica que su renuncia a la tercera vicepresidencia de la Mesa Directiva se da luego de conocerse que el Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo sentenció a seis años de prisión por el delito de colusión agravada.

"El mencionado acto de renuncia es uno de responsabilidad frente al hecho público, de una sentencia del Poder Judicial que me afecta en mis derechos constitucionales, y con la que de forma categórica no estoy de acuerdo, ni acepto, y en ejercicio de mi derecho a la pluralidad de instancia, estaré impugnando en su oportunidad", indicó.