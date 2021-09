Comisión de Constitución evalúa cambios en la aplicación de la cuestión de confianza | Fuente: Congreso de la República

La Comisión de Constitución debatió el pasado 31 de el predictamen sobre la aplicación de la cuestión de confianza, el cual no aplicaría para las reformas constitucionales ni las que afecten las competencias del Parlamento.

Al respecto, el congresista de Perú Libre, José María Balcázar, integrante de la Comisión de Constitución, manifestó que está elaborando un dictamen sustitutorio para ello, pues consideró que con el actual predictamen se estaría alterando la Constitución.

“Nosotros tenemos en proyecto un dictamen sustitutorio en el sentido en el que ya en anteriores oportunidades el propio Congreso de la República se ha pronunciado diciendo que no procede que el Congreso haga una labor interpretativa de la Constitución porque eso significaba alterar la esencia misma de la Constitución, que es un cauce democrático del Parlamento y los poderes del Estado”, expresó en Ampliación de Noticias de RPP.



Asimismo, señaló que el Congreso debe evitar la aprobación de leyes o modificaciones, que luego puedan ser declaradas inconstitucionales.

“Debemos llevar la calma para no incurrir en una situación de esta naturaleza que desvirtúa el sentido mismo del control y reparto de poderes. Hay necesidad de evitar que la futura ley que se podría expedir podría ser objeto de una declaratoria de inconstitucionalidad y eso haría perder prestigio y seriedad al Parlamento”, acotó Balcázar.

“El Parlamento tiene sus propios medios como para poder ejercer el control constitucional. Lo que tendría que promover el Parlamento sería una reforma constitucional, que la propia Constitución da el camino”, añadió el parlamentario.

Investigación

Respecto a una investigación en su contra sobre que habría recibido más de 900 mil soles producto de pagos por colegiaturas en una cuenta personal, el congresista de Perú Libre confirmó haber tenido dicho dinero, pero que fue utilizado para los gastos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

“Es necesario decir que sí (había esa cuenta a mi nombre), pero el asunto no es mirar de ese lado. El problema del ICAL se presentó en esas circunstancias porque habíamos expulsado a los directivos que conforman mi lista y teníamos una cuenta que está hasta ahora de intacta con un millón de soles”, indicó.

“En esa cuenta mancomunada estaba mi nombre y la secretaria de tesorería y como fueron expulsados los directivos, el Consejo reconformó el ICAL y abrimos una nueva cuenta a mi nombre. Con esa cuenta hemos pagado todos los gastos que se hacen al ICAL. No me he apropiado de la cuenta del ICAL”, añadió José María Balcázar.

