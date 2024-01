Bancada de APP decidió que se retire proyecto de Roberto Chiabra que faculta al Congreso a destituir jueces y fiscales

Congreso El parlamentario Eduardo Salhuana indicó que conversaron con Roberto Chiabra para que retire su proyecto.

El congresista de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, anunció este jueves que su bancada decidió que se retire el proyecto que propone que el Congreso sea la institución encargada de destituir a jueces y fiscales en vez de la Junta Nacional de Justicia, iniciativa que fue presentada por el legislador de dicha agrupación parlamentaria, Roberto Chiabra.

En declaraciones a RPP Noticias, Salhuana sostuvo que llegaron a este acuerdo en atención a las opiniones, críticas y opiniones contra el proyecto, por lo que se conversó con el autor de la iniciativa y se decidió el retiro de esta para someterlo a una mayor reflexión.

“Habiendo escuchado las opiniones, las críticas, las opiniones distintas al contenido del proyecto hemos conversado hoy con el general Chiabra y hemos decidido retirar el proyecto para revisarlo y tener una reflexión más profunda sobre el tema siempre pensando en el país. Mañana lo va a presentar el general Chiabra como autor, él va a presentar un documento a Oficialía Mayor retirando el proyecto”, sostuvo.

Según precisó, toda iniciativa es mejorable y la presentada por el congresista Roberto Chiabra debe ser sometida a un mayor análisis. Luego de ello se determinará si es que la bancada apoyaría o no este proyecto.

“Todo proyecto es mejorable, toda iniciativa puede tener un mayor espacio de reflexión de análisis, de discusión, pero escuchamos sabemos escuchar a la población y la opinión pública y entendiendo que es bastante discutible el mismo hemos tomado la decisión de retirarlo, evaluar y si es que consideramos pertinente ya no volver a presentarlo ni insistir en ello”, indicó.

Postura de Alianza para el Progreso

En vísperas, el secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, indicó que su agrupación no había visto ni presentado la iniciativa y que el autor, Roberto Chiabra, solo es un parlamentario invitado en la bancada, pero no integra el partido que preside César Acuña. Asimismo, sostuvo que en el Estado debe haber contrapesos, por lo que el Congreso no podía tener esta facultad.

"Somos respetuosos de su trabajo, pero no asumimos este proyecto como de Alianza Para el Progreso, primero porque nunca ha sido socializado ni presentado por nuestra bancada y segundo yo creo que nuestro sistema de pesos y contrapesos políticos, por lo que no puede estar en manos del Parlamento es tipo de procedimientos y ahí viene el tema de institucionalidad", expresó en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

El proyecto de Roberto Chiabra plantea que se reforme la Constitución para quitarle la facultad a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de destituir a jueces y fiscales supremos y otorgársela únicamente al Parlamento.

Asimismo, se plantea que el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación sean los magistrados supremos con mayor antigüedad en el cargo. Así, ya no serían elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema y la Junta de Fiscales Supremos respectivamente.