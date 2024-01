Proyecto para que Congreso destituya a jueces y fiscales supremos pretende politizar la justicia, afirmó abogado de la JNJ

Judiciales Lo que hace el proyecto presentado por Chiabra "es eliminar el principio democrático"

Lo que hace el proyecto presentado por Chiabra "es eliminar el principio democrático". | Fuente: RPP

El abogado de la Junta Nacional de Justicia, Samuel Abad, se refirió al proyecto de ley impulsado por el congresista Roberto Chiabra para que sea el propio Parlamento el encargado de destituir a los jueces y fiscales supremos, y precisó que es un intento de politizar la justicia.

"Examinando este proyecto de reforma constitucional y reforma legal presentado por el congresista Chiabra, en primer lugar lo que me ha causado es sorpresa, porque es un proyecto innecesario realmente y porque, además, plantea algo que está superado hace mucho tiempo. Que haya injerencia política en materia de justicia —porque este proyecto plantea que el Congreso tenga un activo papel en la destitución de integrantes de la Corte Suprema y la Fiscalía— es pretender volver al pasado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Lo que ha logrado esta Constitución y la anterior es buscar despolitizar el sistema de justicia. Y para eso lograr que quien designa jueces y los sustituye debe ser un organismo técnico, autónomo, que en este caso es la Junta Nacional de Justicia", manifestó.

"Hay hechos que hubiera sido bueno conocer en su momento para que Patricia Benavides no pueda llegar a un puesto tan alto como el que ha llegado. Pero no solo existen mecanismos preventivos para seleccionar a una persona, sino también mecanismos posteriores. Si luego se verifica que lo que dijo, por ejemplo, de no interferir en la investigación a su hermana y luego lo primero que hace es destituir a la fiscal que investiga su hermana, hay mecanismos de control posterior que permite la Constitución y las leyes", agregó.

"Incorpora norma que viola la Constitución"

En otro momento, Abad precisó que se pretende eliminar el principio democrático y aplicar una norma incompatible con la propia Constitución.

"El proyecto establece que el presidente de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación serán elegidos automáticamente por ser los más antiguos. Hoy se elige a ambos en elección democrática entre sus pares. Acá lo que hace es eliminar el principio democrático. Eso por vía de reforma constitucional", indicó.

"Y por vía de reforma legal lo que hace es incorporar una norma que viola la Constitución, porque dice que, tratándose de jueces supremos y fiscales supremos el único que los destituye es el Congreso. Se olvide que la Constitución dice que quien destituye a jueces y fiscales —supremos o no— es la Junta Nacional de Justicia. Y eso no se puede cambiar por ley", finalizó.