Bancada de Avanza País presentó moción para declarar persona no grata a Evo Morales

La bancada parlamentaria Avanza País presentó este jueves una moción de orden del día para declarar persona no grata al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó a nuestro país la tarde del último miércoles.

En un documento presentado esta tarde, los legisladores de Avanza País acordaron esta medida contra el exmandatario boliviano “por su inaceptable y constante intromisión en la política nacional de nuestro país”.

Además, dispusieron que se le debe exhortar para que se abstenga de realizar comentarios sobre la política nacional peruana, pues consideraron que se trata de una “injerencia inaceptable”.

Postura de autora de moción

La autora de esta declaratoria es la legisladora Norma Yarrow, quien cuestionó que el exmandatario boliviano haga uso de vehículos oficiales para movilizarse por la ciudad.

Además, se refirió a la intervención de Evo Morales en los temas políticos del país, la cual también detalló en el documento firmado por sus compañeros de bancada.

“Voy a pedirlo por escrito que se le declare como persona no grata al señor expresidente de Bolivia, Evo Morales, porque el señor no puede estar haciendo uso de movilidades oficiales (…) A nuestro país no se viene a hacer apología o a intervenir sobre temas de Gobierno. Somos peruanos e independientes", indicó.

Llegada de Evo Morales

El exmandatario boliviano, Evo Morales, llegó al país para participar de un foro organizado por la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), sindicato fundado por el mandatario Pedro Castillo.

El exdirigente altiplánico llegó al campus de la Universidad de Las Américas, en el Cercado de Lima, lugar donde se realiza el evento, con más de una hora de retraso. El vehículo que trasladaba a Evo Morales entró raudamente por el estacionamiento, evitando el contacto con la prensa.

También participó en un evento realizado por Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), gremio con el cual dijo tener coincidencias.

