El exsubsecretario General del Despacho Presidencial Beder Camacho negó haberse reunido con los congresistas investigados Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Ilich López Ureña y Elvis Vergara, apodados como 'Los Niños'; sin embargo, afirmó que estos sí lo hicieron con Pedro Castillo cuando era presidente.

"Yo nunca me he reunido con los congresistas. Nunca me he reunido con ellos, y si hay alguna autorización para su ingreso (a Palacio de Gobierno) ha sido para reuniones que tenían con el señor presidente (Pedro Castillo), si es que hubiera, pero yo nunca me he reunido con los congresistas", indicó.

Durante su presentación como testigo ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Beder Camacho negó haber participado en las reuniones con congresistas, ministros o algún otro funcionario. Además, aclaró que no era parte de su función como secretario general contabilizar las veces que estos congresistas acudieron a Palacio de Gobierno.

"Las autorizaciones que pueden figurar en el registro de Transparencia figuran a mi persona, pero eran reuniones que tenían los congresistas con el señor presidente. Yo nunca me he reunido con ninguno de los congresistas mencionados", expresó.

Como se sabe, recientemente se conoció que a pocos días de asumir la presidencia de la república, Pedro Castillo habría evaluado cómo obtener el control del Parlamento a través de la Mesa Directiva 2021-2022, considerando que Perú Libre tenía 37 congresistas electos, con lo cual no estaba asegurada la mayoría parlamentaria.

Según un reportaje de El Comercio, con ese objetivo, el entonces electo mandatario habría designado a Auner Vásquez, uno de sus colaboradores de confianza, para que "capte" a miembros de la bancada de Acción Popular con los cuales asegurar una Mesa Directiva conforme a sus intereses.

Reunión en casa de Sarratea

Conforme señala un informe realizado por el equipo especial de la Policía que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) - que recoge declaraciones de colaboradores eficaces, entre otros testimonios - entre el 23 y 24 de julio del 2021, Vásquez llamó al congresista electo Carlos Zeballos para anunciarle que Pedro Castillo quería reunirse con los congresistas electos de su partido. Ante ello, Zeballos le habría dado el teléfono de Darwin Espinoza.

Tras la comunicación respectiva, Auner Vásquez y Darwin Espinoza habrían pactado un encuentro en el hotel Meliá, ubicado en San Isidro. El Comercio pudo constatar que Espinoza estuvo hospedado en dicho hotel entre el 21 y 28 de julio de aquel año.

En esta cita, Vásquez le transmitió al congresista electo la intención de Pedro Castillo de reunirse con otros miembros de su bancada para hablar sobre la Mesa Directiva y "poder manejar el Parlamento". La respuesta de Espinoza ante esta propuesta habría sido: "el poder se comparte". Tras ello, habrían quedado en que la próxima reunión junto a los otros parlamentarios electos sería en la casa de Sarratea que, en ese entonces, servía como despacho de Castillo Terrones.

Según el informe de la Policía, dicho encuentro se concretó el 24 de julio del 2021, cerca de las 11 pm., A la cita habría acudido Espinoza acompañado de Elvis Vergara, Ilich López, Wilson Soto y Edwin Martinez, quienes se reunieron con Pedro Castillo y Auner Vásquez por, aproximadamente, 45 minutos.

Aunque en dicha reunión no se habría llegado a un acuerdo sobre la Mesa Directiva, sí "habría servido para ejecutar las primeras concertaciones" para que dichos miembros de AP "apoyen en la gestión de Castillo, quienes fungirían de coalición ante cualquier moción de vacancia al presidente o eventuales censuras a ministros de Estado". A cambio de ello, los referidos congresistas "solicitarían puestos en direcciones y ministerios que dependían del Ejecutivo".

