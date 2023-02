Americo Gonza fue incluido en las investigaciones de la Fiscalía por los ascensos irregulares en la PNP durante el gobierno de Pedro Castillo | Fuente: Andina

El congresista Américo Gonza, de Perú Libre, sostuvo una reunión el último miércoles 1 de febrero con Beder Camacho, exasesor de Pedro Castillo, unas horas antes de que en el Parlamento se iba a debatir en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones. La conversación entre ambos personajes, revelado por Panorama, se dio en el parque Miguel Grau de San Miguel.

Camacho es investigado por el presunto delito de organización criminal por el Caso 'Gabinete en la sombra'. Además, durante el encuentro le hizo escuchar al parlamentario una conversación registrada en su celular.

El reportaje de Panorama indicó que el diálogo entre Gonza y Camacho duró por unos 40 minutos. El exfuncionario de Pedro Castillo llevaba puesta una gorra durante su reunión con el congresista de Perú Libre.

Una de las frases del audio entre el diálogo de Camacho y Gonza que llegó a registrar el programa fue “todo está grabado”, dicho por el exasesor. Panorama acudió al Congreso para preguntarle a Americo Gonza por la reunión, pero lo negó tres veces.

Gonza luego se rectificó y luego reconoció haber conversado "hace poco" con Camacho. Además, señaló que dialogaron sobre la reorganización del Despacho Presidencial de Dina Boluarte.

“Yo he dicho que sí me he reunido con Beder Camacho ayer. Hablamos sobre la reorganización que existe en Palacio de Gobierno por parte de la señora Dina Boluarte”, sostuvo.

Incluido en investigación de la Fiscalía

El Ministerio Público incluyó a Americo Gonza como presunto cabecilla en el cobro a generales para los ascensos irregulares en la Policía Nacional y que fuera el nexo entre el general Javier Gallardo para que coordinara con el expresidente Pedro Castillo. Esto fue criticado por el parlamentario.

"A mí no me han llamado hasta ahora por este hecho. Me sorprende que después de año y medio de investigación recién incluyan mi nombre ¿por qué no lo hicieron antes? hago hincapié a que este caso si fuera real de que estas personas pagaron por su ascenso ellos dirán a quién le dieron el dinero o con quién coordinaron. Yo no tengo problemas (que revisen mi celular)", manifestó en entrevista para RPP.

El congresista también negó que su hermana haya conseguido un puesto en el área de Recursos Humanos de la PNP gracias a un "favor". En ese sentido, aseveró que nunca hubo irregularidades en su nombramiento.

"Mi hermana es una contadora con varios años de experiencia en su rama y también en el sector público. Los fiscales dicen en la investigación que el general Gallardo quería que proteja a los sobrinos (de Pedro Castillo), pero esa versión no resiste un análisis lógico porque el general fue destituido antes de que inicie el proceso judicial contra estos ciudadanos", expresó.