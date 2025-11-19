Congresistas presentan tres pedidos de reconsideración tras rechazo de inhabilitación a Betssy Chávez

El Congreso de la República presentó tres pedidos de reconsideración respecto a la votación en el Pleno que, momentos antes, no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar por 10 años a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

Este recurso administrativo, que busca que el Pleno vuelva a votar la sanción contra la exjefa del Gabinete Ministerial, fue presentado por los congresistas Jorge Montoya (Honor y Democracia), Norma Yarrow (Renovación Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular).

Estos pedidos, según el procedimiento parlamentario, deberán ser incluidos en la agenda por el presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi.

#CongresoInforma I Se presentaron tres reconsideración a la votación.



Cabe mencionar, que para aprobar el proyecto de resolución legislativa referido a una acusación constitucional se requieren 68 votos a favor. https://t.co/PtGCaMa89k — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 19, 2025

Pleno del Congreso rechazó inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez

El Pleno del Congreso de la República rechazó este miércoles inhabilitar por 10 años para ejercer la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

Con 63 votos a favor, 20 en contra y cuatro abstenciones, la representación nacional no alcanzó los votos para inhabilitarla, debido a que se requería el apoyo de dos tercios de los parlamentarios presentes para aprobar la medida.

“No se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación, por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente”, señaló Fernando Rospigliosi durante la sesión.