Navidad parlamentaria: congresistas recibirán S/46 900 en diciembre

El hemiciclo del Congreso de la República. | Fuente: Congreso
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Congreso también entregará en diciembre tarjetas electrónicas de S/1900 a su personal, según un reportaje.

Una investigación periodística dio cuenta que el Congreso de la República entregará en diciembre un paquete de beneficios económicos a sus miembros que suma S/46 900 por legislador.

Según el programa Cuarto Poder, el Parlamento adquirió 4 500 tarjetas electrónicas valorizadas en S/1 900 cada una para distribuirlas entre trabajadores y legisladores, lo que representa un gasto total de S/8.55 millones.

El monto que recibirá cada congresista se compone de varios conceptos: la tarjeta navideña (S/1 900), el sueldo mensual (S/15 600), la gratificación (S/15 600), el bono por función congresal (S/11 000) y la asignación por semana de representación (S/2 800).

El reportaje señala que el valor de las tarjetas navideñas se ha incrementado en los últimos años: entre 2020 y 2021 era de S/1 500; en 2022 y 2023 subió a S/1 700; y en 2024 llegó a S/1 900. Entre 2023 y 2025, el Congreso gastó S/24 656 940 solo por este beneficio.

Los beneficios están respaldados por un convenio colectivo vigente hasta 2025. Además, en octubre la Mesa Directiva aprobó la conformación de una comisión encargada de negociar el próximo convenio para el periodo 2026-2027, detalló el dominical.

"Otro festín en trineo por parte de un Congreso que ha demostrado poquísimo, por no decir ningún, apego a principios de austeridad, como los que el país ciertamente requiere", cuestionó el analista Iván García.

